安葆掛牌上櫃 股價衝410元勁揚206%

電力系統整合商安葆今天以每股133.8元掛牌上櫃，股價表現強勁，開盤後一度突破400元關卡，達到410元，上漲276.2元，漲幅達206%。

安葆自主開發PLTC不斷電負載轉移系統，結合動態與靜態UPS、飛輪儲能裝置及鋰鐵電池櫃，提供自發電端、儲能至用電端的整體系統規劃，並整合電壓驟降保護與自主研發的併聯控制技術，支援多重備援架構及跨廠區併聯應用。

安葆相關系統已廣泛應用於高科技廠房與資料中心等關鍵場域；安葆最高實績曾完成140台發電機組同步併聯，總輸出近280MW。

受惠半導體廠強勁需求，安葆2025年總營收達新台幣59.87億元，年增30.5%；在手訂單逼近100億元，能見度已達2028年第1季。

隨著全球人工智慧（AI）蓬勃發展，科技廠積極擴產，電力設計、採購與施工（EPC）需求成長可期。市場看好安葆營運前景，今天在買盤湧入推升下，股價表現強勁，盤中一度達410元，上漲206%。