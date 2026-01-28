快訊

陸更新赴台旅遊合約示範文本意味將鬆綁？國台辦：有助滿足市場需求

紅包袋換特大號！台積電衝1810、台股連五天創歷史新高

影／飛來橫禍！機車騎士上班途中突然遭5噸重怪手砸死

安葆掛牌上櫃 股價衝410元勁揚206%

中央社／ 新竹28日電

電力系統整合商安葆今天以每股133.8元掛牌上櫃，股價表現強勁，開盤後一度突破400元關卡，達到410元，上漲276.2元，漲幅達206%。

安葆自主開發PLTC不斷電負載轉移系統，結合動態與靜態UPS、飛輪儲能裝置及鋰鐵電池櫃，提供自發電端、儲能至用電端的整體系統規劃，並整合電壓驟降保護與自主研發的併聯控制技術，支援多重備援架構及跨廠區併聯應用。

安葆相關系統已廣泛應用於高科技廠房與資料中心等關鍵場域；安葆最高實績曾完成140台發電機組同步併聯，總輸出近280MW。

受惠半導體廠強勁需求，安葆2025年總營收達新台幣59.87億元，年增30.5%；在手訂單逼近100億元，能見度已達2028年第1季。

隨著全球人工智慧（AI）蓬勃發展，科技廠積極擴產，電力設計、採購與施工（EPC）需求成長可期。市場看好安葆營運前景，今天在買盤湧入推升下，股價表現強勁，盤中一度達410元，上漲206%。

科技 新台幣

延伸閱讀

泓德攜日商 搶儲能商機

宏碁兩金雞 上半年IPO

億而得上櫃行情甜蜜

009815掛牌 聚焦龍頭股

相關新聞

精測去年12月EPS 2.49元

測試介面廠精測遭列注意股票，昨（27）日應主管機關要求，公告自結去年12月稅後純益8,200萬元，年減35％，每股純益2...

泰谷深耕半導體 動作頻頻

泰谷（3339）轉型半導體再邁步，昨（27）日公告董事會通過將斥資4.9億元強化矽光子布局，同時啟動子公司整併計畫，由正...

聯亞去年12月EPS 0.87元

磊晶廠聯亞（3081）近期股價波動劇烈，遭列注意股票，昨（27）日應主管機關要求，公告自結12月稅後純益7,800萬元，...

Switch 大賣 推升業績

「2026台北國際電玩展（TGS）」將於明（29）日開展，網家（8044）旗下PChome 24h購物觀察，在電玩展帶動...

上奇點火三引擎 營運衝

上奇科技（6123）2025年受到產品組合、匯率波動及市場大環境變動影響，去年全年獲利表現低於2024年水準，去年每股純...

碩禾小金雞 禾迅綠電掛牌首日漲153%

太陽能導電漿大廠碩禾（3691）旗下子公司禾迅綠電（7897）昨（27）日以每股20元認購價正式登錄興櫃交易，開盤旋即啟...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。