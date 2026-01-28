聽新聞
0:00 / 0:00

精測去年12月EPS 2.49元

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

測試介面廠精測（6510）遭列注意股票，昨（27）日應主管機關要求，公告自結去年12月稅後純益8,200萬元，年減35％，每股純益2.49元。對於獲利衰退，精測表示，主要受年底季節性因素及客戶調整拉貨影響。

精測近期股價強勢，從去年11月下旬盤中低點1,495元，一路飆漲到昨日盤中高點3,320元，波段漲幅達122%，終場收3,280元，上漲60元。

法人指出，精測在GPU與TPU測試板市占提升，市場對其營運彈性與接單能力高度關注。精測已啟動擴產與募資計畫，預計在桃園平鎮重啟第三廠建廠計畫，全力滿足客戶需求。業界認為，AI晶片轉向先進製程、CoWoS與Chiplet封裝架構，測試時間延長且針腳數增加，測試介面產品價格與技術門檻提升，精測已掌握高階測試板製程穩定度與交期優勢，並獲得GPU、TPU等高附加價值專案訂單，產品結構中TPU相關比重顯著上升。

法人認為，精測藉由充足測試板產能掌握SLT／Burn-in獨供，估TPU營收占比於2026年、2027年分別為28％與39％，業績表現可期。

精測 GPU

延伸閱讀

緯軟去年第4季獲利維持高檔 法人看好今年營運

乙盛 2025年EPS估逾4元

啟碁去年12月EPS 0.85元 光環-0.13元

「發哥」聯發科（2454）1630漲停創天價！Google TPU助攻…法人喊ASIC營收翻倍

相關新聞

精測去年12月EPS 2.49元

測試介面廠精測遭列注意股票，昨（27）日應主管機關要求，公告自結去年12月稅後純益8,200萬元，年減35％，每股純益2...

泰谷深耕半導體 動作頻頻

泰谷（3339）轉型半導體再邁步，昨（27）日公告董事會通過將斥資4.9億元強化矽光子布局，同時啟動子公司整併計畫，由正...

聯亞去年12月EPS 0.87元

磊晶廠聯亞（3081）近期股價波動劇烈，遭列注意股票，昨（27）日應主管機關要求，公告自結12月稅後純益7,800萬元，...

Switch 大賣 推升業績

「2026台北國際電玩展（TGS）」將於明（29）日開展，網家（8044）旗下PChome 24h購物觀察，在電玩展帶動...

上奇點火三引擎 營運衝

上奇科技（6123）2025年受到產品組合、匯率波動及市場大環境變動影響，去年全年獲利表現低於2024年水準，去年每股純...

碩禾小金雞 禾迅綠電掛牌首日漲153%

太陽能導電漿大廠碩禾（3691）旗下子公司禾迅綠電（7897）昨（27）日以每股20元認購價正式登錄興櫃交易，開盤旋即啟...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。