聽新聞
0:00 / 0:00
宏碁兩金雞 上半年IPO
宏碁（2353）集團子公司2026年啟動新一波IPO計畫，繼櫃買中心近期審議通過宏碁智新上櫃案後，宏碁遊戲也即從興櫃轉掛牌創新板。以過去上市櫃時程推算，市場預計宏碁智新及宏碁遊戲今年上半年完成IPO案，為宏碁集團營運增添新動能。
宏碁智新在26日通過櫃買中心上櫃審議會。宏碁智新主要從事自有品牌家電銷售及旅館與不動產租賃管理服務，以「Acerpure」智慧家居品牌行銷全球，將科技融入日常生活，目前產品線涵蓋空氣清淨機、循環扇及淨飲機等熱銷品類，透過創新技術提供消費者高品質的空氣品質與水質解決方案。2025年全年營收為9.9億元，年增18.7%。
宏碁智新目標今年營收雙位數增長。總經理高國書表示，智新家電事業八成營收來自海外，尤其印度為重點區域，印度市場已占智新家電營收半數。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言