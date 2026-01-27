聽新聞
宏碁兩金雞 上半年IPO

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

宏碁（2353）集團子公司2026年啟動新一波IPO計畫，繼櫃買中心近期審議通過宏碁智新上櫃案後，宏碁遊戲也即從興櫃轉掛牌創新板。以過去上市櫃時程推算，市場預計宏碁智新及宏碁遊戲今年上半年完成IPO案，為宏碁集團營運增添新動能。

宏碁智新在26日通過櫃買中心上櫃審議會。宏碁智新主要從事自有品牌家電銷售及旅館與不動產租賃管理服務，以「Acerpure」智慧家居品牌行銷全球，將科技融入日常生活，目前產品線涵蓋空氣清淨機、循環扇及淨飲機等熱銷品類，透過創新技術提供消費者高品質的空氣品質與水質解決方案。2025年全年營收為9.9億元，年增18.7%。

宏碁智新目標今年營收雙位數增長。總經理高國書表示，智新家電事業八成營收來自海外，尤其印度為重點區域，印度市場已占智新家電營收半數。

宏碁 營收 櫃買中心

