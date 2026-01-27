首家創新板上市轉上櫃公司億而得（6423）近日正式掛牌上櫃，上櫃掛牌四個交易日以來，股價上漲17.6元，昨（27）日收在103.5元，漲幅高達20.4%，明顯價漲量增。

櫃買中心表示，考量我國資本市場蓬勃發展，為提供企業於掛牌後得以選擇市場特性較為合適之交易所，故於2025年度開放市轉櫃機制，億而得是第一家創新板上市轉上櫃的公司，其上櫃掛牌首三個交易日之日平均成交股數1,146千股較上櫃掛牌前半年（即2025年7月22日至2026年1月21日）的日平均成交股數35千股大幅增加，股票交易量顯著放大。

億而得所屬的半導體業在台灣擁有全球最完整的產業聚落，櫃買中心長久以來積極扶持優質半導體生態系公司加入資本市場，近期企業面對瞬息萬變的經營環境，倘能善用資本市場力量，不僅有助於順利轉型升級、強化競爭力，更能進一步提升品牌能見度，吸引優秀人才，進而創造更高的公司價值。

櫃買中心將持續致力於協助優質企業進入資本市場，期盼更多具潛力的新創企業加入櫃買家族，共同推動臺灣產業升級與經濟成長。

億而得主要從事嵌入式非揮發記憶體IP授權及技術服務，2023年度、2024年度及2025年前三季營收分別為1.9億元、2.2億元及1.8億元，每股稅後純益（EPS）分別為1.19元、0.97元及0.64元。

億而得成立於2001年，在非揮發性記憶體領域深耕逾20年，至今已取得70餘項國內外發明專利，透過自行研發1T1C記憶細胞關鍵核心技術開發的可多次寫入非揮發性記憶體，在中容量記憶體市場受到廣泛採用，並因應客戶應用於不同產品之多元化需求，可適用邏輯製程、混合信號製程、高壓製程、BCD製程等，提供客戶多樣化選擇，顯示億而得公司已成為非揮發性記憶體矽智財的技術領導公司。

億而得產品已獲多家知名晶圓代工廠及IC設計公司採用而持續收取技術權利金收入迄今，藉由與客戶長期緊密合作，得以掌握市場趨勢，針對市場潛在需求進行研發，提供具競爭力之解決方案。