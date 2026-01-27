聽新聞
騰勢揪伴 進擊寵物保健

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

保健食品品牌騰勢（7889）攜手寵物通路萬達寵物合資成立子公司「騰達寵物」，今年將加強擴張「人用保健＋毛孩健康」雙引擎成長曲線，有望挹注2026年成長動能。

騰勢表示，看好寵物保健市場未來龐大的成長前景，與萬達寵物於2025年中合資成立子公司「騰達寵物」，騰勢投資占比近七成，除可加速萬達旗下「毛孩時代」的毛孩保健產品在萬達通路線上與線下通路的全面布局外，雙方也將共同開發寵物保健食品新品牌、代理具潛力的國內外品牌、專注寵物與大健康相關品類。

騰勢表示，公司營收中，保健食品約占七成，寵物產品則占三成，整體會員數超過20萬人，目前旗下擁有十支品牌，包括達摩本草、御熹堂、毛孩時代等保健品品牌，以及寵物營養與功能性保健等多元產品線。

