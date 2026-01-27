聽新聞
元進莊多角化 獲利向上

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

家禽調理食品加工廠元進莊（7895）董事長吳政憲表示，元進莊以特色家禽調理食品為核心，2025年前11個月獲利超越2024全年水準，今年有望憑藉拓展新業務、提升契作比例提升獲利水準，延續成長動能。

通路布局方面，吳政憲表示，元進莊切入多家大型零售通路，同時深耕連鎖餐飲、團膳與OEM／ODM客戶，橫跨B2C與B2B市場。今年特別著重在企業團膳與空廚等新市場，以及瞄準高端市場，如郵輪等24小時銷售的高端消費渠道，提升獲利水準。

元進莊計畫提升契作土雞比例，元進莊副總吳佳旻表示，2025年契作比率55%，預期年底前將補足至85%，藉此穩定並擴大全聯等主要通路的生鮮禽肉供應量，同時降低原料價格波動風險。

產能利用率方面，吳佳旻表示，目前加工廠產能利用率75%，年屠宰量420萬羽，透過增加契作比例與自動化發展，期望能提升至530萬羽，整體產能可再提升25%。

