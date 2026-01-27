聽新聞
健亞2025年EPS 0.10元 永光2025年每股稅前虧0.31元

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導

健亞（4130）昨（27）日公告2025年合併財報，去年全年度稅後純益1,168萬元，據公開資料概算，年減約54.5%，全年每股純益（EPS）0.10元。健亞去年全年度營收4.92億元，年減3.6%。

健亞近期表示，該公司DBPR108糖尿病新藥專利授權中國大陸石藥集團開發之「普盧格列汀二甲雙胍緩釋片」，已獲中國國家藥品監督管理局受理新藥申請（NDA）。

健亞日前也傳出，新藥PMR針對周邊動脈阻塞與預防二次中風，將向FDA申請新藥上市申請（NDA）。法人表示，健亞在小分子新藥與學名藥的雙管齊下帶動下，未來營運表現備受期待。

此外，健亞轉投資公司浩宇生醫在澳洲Alfred Hospital共同執行的上市前臨床預試驗（pre-market Pilot Study），使用聚焦式導航超音波NaviFUS系統治療藥物無效頑型癲癇症（Drug-Resistant Epilepsy, DRE），第一組受試者已順利完成治療。

健亞主要業務為特色學名藥製造及代工與新藥研發。據了解，該公司近期積極推動能投資、現金增資及專利授權，致力提升無菌針劑產能、推動新藥商業化。

【記者任君翔／台北報導】永光（1711）昨（27）日公布自結獲利數字，去年12月單月稅前虧損1,466萬元，去年全年度合併稅前虧損1.71億元，全年每股稅前虧損約0.31元。

永光去年整體營運受關稅等國際政經因素影響，致需求面轉弱。不過，電子化學產品則逆勢成長，市場期待今年業績持續放大。

