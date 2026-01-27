聽新聞
Switch 大賣 推升業績

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導

「2026台北國際電玩展（TGS）」將於明（29）日開展，網家（8044）旗下PChome 24h購物觀察，在電玩展帶動下，遊戲機與遊戲軟體買氣同步升溫，尤其任天堂Switch系列熱銷，較去年同期銷量爆增530%。

法人看好，Switch系列大賣，將助攻旺宏、鴻準、原相、偉詮電等台灣相關供應鏈。

PChome 24h購物分析，Switch系列中，以Switch 2因高度話題性與遊戲增加，帶動硬體換機潮最為強勁。

索尼的PS系列遊戲作品也是一大亮點，PChome 24h購物指出，PS系列第1季起多款大作《仁王3》、《惡靈古堡9 安魂曲》接連開放預購，作品類別橫跨動作冒險、格鬥與恐怖生存，反映上半年遊戲市場類型多元，精準對應不同玩家族群的偏好。

另外，Windows電競掌機讓玩家隨時體驗PC 3A大作與Steam遊戲庫，有效填補碎片化時間，加上近幾年多款風格神作推出和玩家「隨身暢玩」需求，帶動電競掌機銷售量年增206%，成為今年寒假受矚目娛樂選擇。

PChome 24h購物觀察硬體銷售深受遊戲大作帶動，加上高階機種助陣，電競掌機與周邊同步看漲。2026年上半年電玩市場受多款指標性大作接連發售，展現明確的硬體換機趨勢。除了Switch 2熱賣，PS陣營因高規格遊戲上檔，推升高效能PS5 Pro銷售較去年同期成長50%。

