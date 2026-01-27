聽新聞
0:00 / 0:00

泰谷深耕半導體 動作頻頻

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北報導

泰谷（3339）轉型半導體再邁步，昨（27）日公告董事會通過將斥資4.9億元強化矽光子布局，同時啟動子公司整併計畫，由正誠電子合併泰士科技，並對合併後的子公司增資1億元，全面搶攻AI高階記憶體檢測市場，展現深化半導體垂直整合的雄心。

泰谷指出，延續近年積極轉向矽光子與高速通訊應用的策略，目前已成功開發大功率雷射二極體（LD）50mW／70mW產品。為進一步奪取關鍵製程主導權，董事會拍板投入4.9億元升級設備，目標突破技術門檻並穩定良率，藉此跨越高品質競爭門檻，將技術優勢轉化為實質獲利。

針對子公司資源整合，泰谷表示，將把負責IC探針卡檢測的泰士科技併入專注製程後端檢測封裝的正誠電子。透過橫向整合營運資源與技術能量，極大化營運綜效。

半導體 科技

延伸閱讀

力成法說會／FOPLP 延伸 CPO 切入 AI 光電整合 拚2027年量產放量

稱AI推升記憶體需求永無止境 群聯潘健成：「賣壽司理論」轉型系統商

群創跟華邦電、南亞科買哪個？分析師這麼看…

光通訊族群齊揚 光聖、波若威領頭

相關新聞

精測去年12月EPS 2.49元

測試介面廠精測遭列注意股票，昨（27）日應主管機關要求，公告自結去年12月稅後純益8,200萬元，年減35％，每股純益2...

泰谷深耕半導體 動作頻頻

泰谷（3339）轉型半導體再邁步，昨（27）日公告董事會通過將斥資4.9億元強化矽光子布局，同時啟動子公司整併計畫，由正...

聯亞去年12月EPS 0.87元

磊晶廠聯亞（3081）近期股價波動劇烈，遭列注意股票，昨（27）日應主管機關要求，公告自結12月稅後純益7,800萬元，...

Switch 大賣 推升業績

「2026台北國際電玩展（TGS）」將於明（29）日開展，網家（8044）旗下PChome 24h購物觀察，在電玩展帶動...

上奇點火三引擎 營運衝

上奇科技（6123）2025年受到產品組合、匯率波動及市場大環境變動影響，去年全年獲利表現低於2024年水準，去年每股純...

碩禾小金雞 禾迅綠電掛牌首日漲153%

太陽能導電漿大廠碩禾（3691）旗下子公司禾迅綠電（7897）昨（27）日以每股20元認購價正式登錄興櫃交易，開盤旋即啟...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。