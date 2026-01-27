泰谷深耕半導體 動作頻頻

泰谷（3339）轉型半導體再邁步，昨（27）日公告董事會通過將斥資4.9億元強化矽光子布局，同時啟動子公司整併計畫，由正誠電子合併泰士科技，並對合併後的子公司增資1億元，全面搶攻AI高階記憶體檢測市場，展現深化半導體垂直整合的雄心。

泰谷指出，延續近年積極轉向矽光子與高速通訊應用的策略，目前已成功開發大功率雷射二極體（LD）50mW／70mW產品。為進一步奪取關鍵製程主導權，董事會拍板投入4.9億元升級設備，目標突破技術門檻並穩定良率，藉此跨越高品質競爭門檻，將技術優勢轉化為實質獲利。

針對子公司資源整合，泰谷表示，將把負責IC探針卡檢測的泰士科技併入專注製程後端檢測封裝的正誠電子。透過橫向整合營運資源與技術能量，極大化營運綜效。