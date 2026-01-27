上奇點火三引擎 營運衝

上奇科技（6123）2025年受到產品組合、匯率波動及市場大環境變動影響，去年全年獲利表現低於2024年水準，去年每股純益2.71元。展望今年，上奇持續進攻高階製造領域、數位印刷服務及雲端事業等三大市場，力拚營運表現回溫。

上奇去年全年合併營收50.58億元、年減8.7％，歸屬母公司稅後淨利1.67億元、年減26％，每股純益2.71元。去年第4季單季合併營收為11.5億元、季減21.7％，年減13.6％；歸屬母公司稅後淨利4,466萬元、季成長5.2％、年減23.8％，每股純益0.73元。

上奇集團發言人魏茂發表示，2025年第4季集團營收與獲利表現，受到產品組合調整、匯率波動及市場環境影響，核心事業仍維持穩健發展，將持續進攻高附加價值業務，藉此強化集團韌性。