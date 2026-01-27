狂飆380%！禾迅綠電興櫃蜜月甜滋滋 碩禾「母憑子貴」大漲同喜

碩禾（3691）旗下再生能源新兵禾迅綠電（7897）27日登錄興櫃首日即成市場焦點，認購價每股20元，盤中最高一度衝上96元，漲幅高達380%，展現資金對綠能題材的高度追捧，也同步點燃母公司碩禾股價，無懼處置期間，續漲逾6%、直逼140元。

禾迅綠電成立於2012年，核心業務涵蓋再生能源電力銷售、電廠專案開發與建置，以及儲能系統整合，定位為具備自主技術與垂直整合能力的綠能平台。公司以「能源即責任」為經營核心，聚焦太陽能發電，同時積極布局儲能、智慧電網及跨國綠能市場，營運版圖已橫跨台灣、日本，並進一步延伸至東南亞。

在海外布局方面，禾迅綠電攜手日系商社巨擘丸紅，推進菲律賓電站開發，除太陽光電外，也同步評估風電與水力發電機會，短期目標持續擴大菲律賓再生能源專案規模；日本市場則鎖定小型儲能案場，提升既有電站效益並搶攻儲能成長商機，並評估進軍澳洲市場，為後續擴張預作準備。

長期來看，禾迅綠電規劃跨足電力自由化市場與綠電交易，未來將參與菲律賓電力市場（WESM）及澳洲國家電力市場（NEM），結合綠電銷售與再生能源憑證，提升電力資產附加價值；同時持續評估鋰電、固態電池等新型儲能技術，並前瞻布局氫能生產、儲存與運輸應用，追蹤日、美、歐政策動向，伺機切入。

禾迅綠電興櫃蜜月行情，也進一步放大碩禾的題材效應。碩禾26日股價收在130元，近五日漲幅7%，儘管處於1月20日至2月2日的處置期間，股價仍強勢不墜。法人指出，碩禾同時坐擁AI轉型與美國設廠雙題材，2026年以來股價自80.3元一路走高，波段漲幅已逾六成。

此外，碩禾旗下華旭先進透過轉投資碩通，已成功切入AI伺服器水冷與散熱零組件供應鏈，產品涵蓋軟硬管、CDU與水冷零件，訂單逐季成長，成為集團內成長最快的事業體；碩通並取得Parker Hannifin零組件代理權，與多家國際與台系大廠合作，進一步補齊高附加價值水冷供應鏈版圖。

在綠能與AI兩大趨勢交會下，禾迅綠電興櫃首日強漲不僅為自身打響名號，也讓碩禾多元布局的成效浮上檯面，後續表現仍受關注。