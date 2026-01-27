網家 導入Google廣告技術

網路家庭集團（8044）旗下PChome 24h購物近期宣布，旗下智能廣告平台PChome Ads整合Google AI零售廣告解決方案Performance Max for Marketplace（PfM），成為首家導入此服務的台灣本土電商平台。

透過此次合作，讓品牌商能以「一站式整合管理」，行銷至Google生態系，涵蓋YouTube影音、Google搜尋、以及多媒體聯播網，從「站外精準導流」到「站內高效轉換」。

PChome 24h購物指出，研調機構Kantar Research 2025年最新調查指出，高達九成的消費者在購物決策前，會頻繁使用Google搜尋資訊或透過YouTube進行商品比較。PChome整合Google PfM服務，透過AI機器學習自動優化出價、素材組合和投放位置，在最佳的時間點、最合適的版位遞送廣告，精確投放行銷預算。

在封閉測試階段，導入此協作模式的品牌觀察到廣告表現出現明顯提升。PChome內部的數據顯示，參與封測的重點品牌加入此服務後，有效觸及潛在客群，廣告點擊率與轉換次數大幅提升，廣告主平均廣告投資報酬率（ROAS）表現倍增。未來將持續深化AI應用，從單純的流量導引進化為全方位的智慧行銷顧問。

PChome指出，零售媒體聯播網（RMN）以電商站內版位銷售為主，PChome此次合作更著重於「全網域」的數據賦能。