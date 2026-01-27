太景流感新藥 海外報捷
新藥研發公司太景*-KY（4157）昨（26）日公告，抗病毒新藥Pixavir marboxil （TG-1000）正式與南韓知名藥廠Boryung Biopharma簽署商業化授權協議。
Boryung Biopharma將獲得Pixavir marboxil在南韓市場獨家開發與銷售權；太景將依約收取簽約金、里程碑款及上市後銷售權利金。
太景生技表示，這是繼中國大陸及印度後，Pixavir國際布局的又一重要里程碑。接下來美國、日本、中東、北非、中南美洲等區域都將是爭取授權的目標市場。
太景生技表示，近期強勢的流感病毒株肆虐下，南韓流感藥品市場剛性需求強勁。根據南韓流感患者統計數據顯示，2023年南韓流感確診人數高達309.9萬人，創下近年新高。
值得注意的是，南韓流感患者結構呈現高度年輕化趨勢。數據分析指出，0至19歲幼兒、兒童及青少年族群患者的比率高達63％，顯示校園及家庭群聚感染是流感傳播的主要環境。
目前南韓市場雖有傳統藥物Oseltamivir，對於兒童與青少年而言，傳統藥物需連續服用五日，常面臨依從性不佳的挑戰。Pixavir marboxil僅需服用一次即可有效抑制病毒，可大幅提升用藥便利性，有望在既有且持續擴大的市場中，快速成為醫師與家長的首選。
太景生技董事長黃國龍表示，南韓是亞洲極具指標性的醫藥市場，Boryung在南韓呼吸道與感染科領域擁有深厚的通路布局與行銷實力，是太景將Pixavir marboxil推向南韓市場的最佳夥伴。此次授權不僅驗證Pixavir的臨床價值，更是太景全球商業化布局的關鍵拼圖。
Boryung Biopharma執行長Hong-Du Jang表示，Pixavir marboxil是一款具突破性的抗病毒療法，憑藉單次給藥的設計，展現出卓越的臨床價值與高度用藥便利性。藉由Boryung Biopharma在呼吸道及傳染性疾病領域的深厚經驗，及完善且強大的商業化能力，將全力推動Pixavir marboxil在南韓成功上市。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言