將捷 奪文山木柵都更案
將捷（7798）拿下臺北市「文山木柵都更案」昨（26）日舉行簽約典禮，總投資金額37.89億元，預計2032年完工。
將捷集團執行長林莉婷表示，這是集團取得的第四個公辦都更案，目前在手案量達百億元，未來三年進入交屋高峰，目標今年底轉上市，並將以營建類股掛牌。
昨日簽約儀式，在內政部常務次長董建宏的見證下，由國家住都中心董事長花敬群，最優申請人將捷集團董事長林嵩烈代表締約。
由於審查標準嚴格，以及採用全部完工認列法的關係，讓建商在營建類股掛牌難度相當高，近年來多數建商選擇借殼上市，不過將捷集團去年10月登錄興櫃，成為繼2004年長虹建設掛牌後，睽違20多年，再度有採用「非借殼」上市的建商。
林莉婷表示，集團目前三大事業體為地產建築、文創休閒以及綠能，不過目前營收比重仍以房地產最多，目標年底轉上市，也會掛牌營建類股。
