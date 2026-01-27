漢來美食 2月推新品牌

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

漢來美食（1268）推新品牌「聚薈所」，台北漢來大飯店二樓預約制包廂餐廳即將於2月正式上路營運。「聚薈所」瞄準以高私密度包廂與競爭力價位切入，成為南港宴會經濟的重要新據點，未來可望持續貢獻母公司營運。

漢來美食總經理林淑婷表示，將二樓原本要經營餐廳的位置設定成為「全預約制」包廂的想法，是因為進駐南港區經營宴會廳和「東方樓」高級粵菜餐廳之後，發現市場對於高私密性的包廂有著非常大的需求，尤其是座位數在10-20人的中大型包廂，經常得提前一、兩個月卡位。加上大型購物中心LaLa port開幕之後，精品及化妝品廠商也有針對VIP顧客需要具隱密性包廂的需求，因此，具備優質餐飲服務和舒適空間的包廂就成為最搶手的選擇。

南港受惠於東區門戶計畫成熟，快速轉變為企業總部、科技與生技園區匯聚的商務核心。漢來美食指出，今年南港宴會檔期需求強勢成長，甚至熱門日期已排到年底，以台北漢來宴會廳為例，全年除例行養護日外幾乎「天天有活動」，顯示南港已成台北高端宴會新戰場。

「聚薈所」位於台北漢來大飯店二樓，規畫五間9～36坪包廂，可容納10人、14人、18人與24人等不同規模，並配備獨立客廳、化妝室、高規隔音與音響設備。其中一間小型宴會廳可容納三到四桌，設投影與簡報設備，適合小型發表會、團體聚餐與VIP活動，切入南港長期缺乏的高端包廂供給。

