台灣歷來最嚴重公害…RCA汙染案上千人工殤、逾百人罹癌 苦等正義30年

近8成高中生、5成國小生化妝…恐買到劣質商品 民團籲制定選購指引

桓鼎揪伴 衝微型電動載具

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

桓鼎-KY（5543）綠色能源事業布局再傳捷報，看好全球能源轉型與低碳交通趨勢持續推進，綠能產業與智慧移動的跨域整合已成為新一波成長動能，桓鼎集結旗下佐茂、統量電能，攜手台端，以及台灣智慧電車代理商茁壯創能結盟合作，透過垂直整合電池技術、三電整合、載具製造及終端通路，搶攻台灣微型電動載具市場商機。

桓鼎近年積極轉型，致力於構建完整的綠色能源生態系，此次合作是集團將綠能技術從儲能領域延伸至移動載具的重要里程碑。

桓鼎表示，透過集團資源整合，旗下專注於先進電池模組製造的佐茂，以及深耕電動自行車三電整合技術的統量電能，將扮演關鍵的技術核心角色，為合作夥伴台端興業在電動二輪車ODM／OEM的製造需求，以及其自有品牌「SOKER」與「TUKU」的產品開發，確保終端產品在續航力與動力輸出上具備市場競爭力。

桓鼎集團董事長莊宏偉表示，集團切入智慧交通領域，並非單點式產品布局，而是以既有綠能、儲能與能源技術為基礎，透過內部資源整合與外部策略夥伴結盟，打造可複製、可擴展的綠色移動商業模式。

桓鼎已於本月25日開幕的「台端電動二輪專門店－鼓山青海店」，成為結盟合作後首個具體落地成果。

