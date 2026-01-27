快訊

昶瑞 切入美供應鏈

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北報導

昶瑞機電（7642）無人機動力模組產品傳出捷報，已與關島客戶簽訂合作意向書（MOU），並以新合作模式正式切入美國無人機供應鏈。

這是昶瑞在無人機動力模組布局的關鍵里程碑，預期可加速開拓美國市場與應用端導入，相關成果有望在今年逐步發酵，為營運注入新成長動能。

昶瑞總經理楊偉成表示，除無人機業務取得突破外，公司於本月再度參與美國達拉斯照明展（Lightovation），展出多款自主研發的高效能DC吊扇新品，透過強化風量表現與風數據切中客戶需求。

昶瑞指出，已於展會期間與重要客戶簽訂MOU，約定未來三年交貨數量，將依據需求提前規劃產能配置，為中長期接單與產能布局奠定穩固基礎。

受惠總體經濟環境趨於正向，隨台美達成15%關稅且不疊加協議，市場預期吊扇客戶關稅負擔與整體成本將獲得改善。昶瑞認為，此政策方向有助於釋放通路端採購動能。

無人機 美國 布局

