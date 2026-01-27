富田29日掛牌 每股60元

電動馬達龍頭廠富田電機（4590）預計29日於創新板掛牌上市，每股掛牌價60元。富田表示，包括無人機電動馬達、機器狗關節馬達、電動巴士及電動船舶動力馬達，都將在今年陸續放量出貨，法人估，富田今年營收將看增雙位數成長。

富田去年合併營收12.95億元、年減41.1%；第3季由虧轉盈，每股稅後純益1.44元，累計前三季稅後純益0.34億元，每股稅後純益0.67元。法人指出，去年應是谷底，今年隨新產品陸續出貨，營收獲利可望同步成長。

富田深耕馬達領域逾30年，被譽為全球最大電動車品牌「心臟」的隱形冠軍。公司成立於1988年，主要產品包括無人電動載具、電動載具動力系統、高階伺服馬達及工業用馬達等。

富田今年成長動能來自近年積極布局的小型化馬達產品，涵蓋無人機、人形機器人、低軌衛星等新興應用領域；其中，無人機事業成長最為迅速，目前已成功開發15種以上高精度、輕量化馬達，並取得國內及美國航太等級無人機訂單。

該領域產品將於未來兩年逐步放量，並將帶動毛利結構向上，預期將成為公司關鍵成長動能，進一步拓展在高附加價值精密馬達市場的版圖。

富田董事長張金鋒指出，目前航太科技在開發無人機馬達方面，已取得台灣及北美兩家大廠訂單，並已小量出貨，今年逐步放量；高階機器人及機器狗關節馬達，也送樣歐洲客戶進行測試，其中機器狗關節馬達進度較快，今年可以上線生產。

張金鋒表示，今年電動車業務持平，不過電動巴士已取得國內一家大廠訂單，預計第4季出貨；港勤用的電動船也接獲訂單，預計第3季出貨，另外還有商用的物流車，也在驗證中，預計第4季出貨，將為電動車用動力系統業績挹注新成長動能。

張金鋒表示，富田成功由傳統馬達製造商，轉型為高階動力系統解決方案提供者，此次上市不僅是富田發展史上的重要里程碑，更將加速公司在新能源、智慧製造及航太科技等新興產業的全球布局。

富田近年積極布局電動車馬達市場，成功打入美系與日系車廠供應鏈，帶動營收結構改變，以去年第3季為例，汽車載具相關馬達占比49%，工業馬達33%，勞務收入14%，其他為4%。

展望未來，張金鋒說，富田積極布局電動載具、航太科技（無人機、低軌衛星）、無人電動載具（機器人、機器狗）與智慧製造跨足高階關節馬達，預期將成為未來三年的主要成長動能。