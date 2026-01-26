光環自結去年12月淨損1,500萬元 虧損幅度較2024年同期收斂

快訊

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

光環（3234）公告去年12月自結財報，單月歸屬母公司淨損1,500萬元，虧損幅度相較2024年同期減少，每股淨損0.13元。

光環股價多次達到櫃買中心設定之注意資訊標準，因此應櫃買中心要求，光環26日公告去年12月自結財報，單月合併營收為6,176萬元、年增19.3％，稅前淨損1,500萬元，歸屬母公司淨損同樣為1,500萬元，每股淨損0.13元，獲利淨損幅度皆較2024年同期減少，顯示光環營運正逐步改善當中。

據了解，光環先前召開法說會時表示，公司的代工業務比重已經達到19％水準，由於代工相關業務毛利率較高，並帶動毛利率從個位數低點持續回溫，使虧損幅度逐步收斂。觀察光環2025年第3季虧損狀態，每股淨損0.46元，低於2025年第2季的淨損0.55元，同樣也低於2024年第3季的0.5元。

光環 櫃買中心

