光環自結12月每股虧損0.13元 虧損幅度收斂

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

光環（3234）26日達公布注意交易資訊標準，公布2025年12月單月自結獲利，歸屬母公司業主淨損1,500萬元，每股純益-0.13元，虧損較前年同期收斂。2025年第3季歸屬母公司業主淨損5,200萬元，每股純益-0.46元，同樣較前年同期收斂。

公司先前於法說會上表示，代工服務營收持續增加，比重已提升至19%，同時帶動毛利率從過往的4%大幅提升到15%，虧損大幅收斂。公司預期今年代工營收比重仍會持續上升，並持續往單季虧轉盈的目標努力。同時，為了因應客戶需求，今年的資本資出將會較去年進一步增加，用來汰換設備及擴充產能，還有升級自動化以提高生產效率。

光環指出，AI將持續驅動光通訊需求爆發，Data Center光收發模組市場規模預估從2023年美金109億元成長至2029年美金224億元，年複合成長率14%。而機器人及車用則會刺激高階感測器需求，年成長率高達35%，光環在這兩大領域都有所布局，預計將逐漸發酵，因此公司對今年上半年獲利改善持審慎樂觀的態度。

光環 營收 光通訊 機器人 AI

