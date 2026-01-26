智通新業務今年有望發酵 股價提前反應

快訊

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

智通科創（8932）26日開盤後股價便持續震盪走高，一度逼近漲停，暫報206元，上漲16元，漲幅8.42%，集將挑戰前高220元。智通近年來積極轉型，從拉鍊傳統產業逐步朝軟體產業邁進，旗下的軟體資服公司GLN推動營收持續成長，並持續開發新業務，印度小額放貸業務有望於下半年開始貢獻營收，法人預估全年營收將維持高雙位數成長。

智通於去年８月決議通過對具合法放貸資格的印度公司 Letul的收購計畫，採取分階段收購，目標今年農曆年前完成80%，並於上半年完成收購，下半年正式開展小額放貸業務。印度當地的消費習慣與美國類似，短期週轉的需求相當高，並且違約率最高的時候也僅15%，放貸利率卻能夠達到雙位數，在風險控管得宜的情況下，具有相當大的獲利空間，因此公司十分看好這塊領域的發展。

同時，為了提高流動性，公司預計今年將會進行分拆，公司也自信表示，在各項新業務逐漸發酵的貢獻下，即便進行分拆，獲利表現仍會持續成長。

