群聯潘健成入股效應！昕力資*飆漲連3日熔斷 結盟強攻「企業主權 AI」

群聯執行長潘健成入股消息點燃買盤，興櫃數位雲端廠昕力資*（7781）股價連日暴衝。22日公告私募案後即大漲逾7成觸發融斷，26日續強開高衝上23.15元，短短3個交易日內三度觸發興櫃熔斷機制，引發市場關注。

昕力資日前公告，董事會通過私募普通股2.58萬張，每股價格3.87元，募資總金額9,984萬元，應募人為NAND Flash控制IC大廠群聯執行長潘健成。私募完成後，潘健成將持有昕力資約4.3%股權，躍居前十大股東，也象徵雙方正式建立策略聯盟關係。公司表示，本次私募主要為引進策略投資人、充實營運資金，支應中長期營運發展需求。

潘健成指出，昕力資成立約20年，在銀行、醫療及政府機關等高合規市場已有多項成功案例，而群聯長期深耕AI與儲存領域，卻相對缺乏應用軟體與系統整合能力，雙方早已從專案合作切入企業市場，此次私募則是深化合作、驗證營運模式的第一步。他也坦言，由於昕力資為興櫃公司，若由群聯直接投資，在估值與股東溝通上較具挑戰，因此先以個人名義參與，未來1至3年若合作成果顯現，不排除再評估進一步投資。

合作內容也成為市場關注焦點。昕力資*董事長姚勝富表示，昕力資*目前布局AI、資安、數位轉型與ESG四大產品線，旗下十多項產品未來可透過群聯硬體平台快速整合為「AI一體機」銷售，不僅滿足企業對AI硬體的剛性需求，也可大幅縮短原本軟體專案的銷售週期，提升專案導入效率。此外，公司也與AWS、Google、Microsoft等國際雲端大廠合作，持續拓展金融、保險、醫療與政府等中大型客戶市場。

在利多題材加持下，昕力資22日股價盤中一度衝上10.5元、漲幅逾7成並觸發熔斷，收盤仍大漲72.53%；26日再度開高走高，盤中叩關23.15元，連續三個交易日觸發融斷機制。市場認為，在群聯加持與「企業主權AI」題材發酵下，昕力資短線成為AI軟硬整合概念的資金焦點，後續營運落地進展將是股價能否續航的關鍵觀察指標。