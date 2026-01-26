快訊

黎巴嫩呼叫器連爆案13外國人跨海求償金阿波羅公司 法院駁回理由曝

長照壓力女毆打罹癌父致死 二審翻供為何恐被判更重？

伊朗國家資訊網路如何變成數位鐵幕？細數歷年斷網演進

關不住！昇達科再搭火箭登上漲停

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
昇達科再登上漲停。圖／手機截圖
昇達科再登上漲停。圖／手機截圖

通訊衛星元件大廠昇達科（3491）近期進入處置，但受惠低軌衛星訂單旺到爆！外資及本土法人同聲調高目標價，美系外資喊上1,333元，推升昇達科無畏處置，股價再度登上漲停來到1,185元。

昇達科看好2026年低軌衛星在手訂單已達18億元，將在6月底前出貨完畢，全年來自低軌衛星營收占比將提升至80%。

美系外資看好，昇達科是低軌衛星星鏈網路基礎建設的重要受惠者，客戶包含全球主要低軌衛星營運商，在天線系統中提供關鍵元件。

外資認為，昇達科兩大客戶持續加速發射衛星，且單顆衛星搭載通訊元件持續提升，昇達科對客戶提供元件從原本8顆提升到30顆，應用也從地面站，擴大到衛星對衛星以及衛星直連手機等應用，推升關鍵元件價值。

外資看好，昇達科低軌衛星占比將從今年79%提升到2028年的90%，毛利率從2025年的51.1%，提升至2028年的69.2%，投資評等維持「買進」，目標價從原本922元，上調至1,333元。

本土法人也看好，昇達科來自低軌衛星客戶訂單快速成長，微波產品則搭上印度需求回溫，射頻天線業務穩定成長，並持續在越南及台灣擴充產能，以因應未來三年營收成長需求，今年第1季營收續創新高，營運動能明確，且產業地位難以替代，2026年營收可望達46億元，每股純益可望達19元，維持「增加持股」評等，目標價提升為1,100元。

日前昇達科已經公布自結財報，2025年第4季低軌衛星貢獻營收季增120%，毛利率拉高到59%，每股純益3.23元，創歷史新高，累計2025年每股純益7.83元。昇達科昨日也應主管機關要求公布自結獲利，2025年12月稅後純益0.82元，年增57%，每股純益1.24元。

昇達科 低軌衛星

延伸閱讀

事欣科大咬 SpaceX 商機 衛星通訊業務表現強勁

中華電揪伴蓋衛星地面站

昇達科第四季營收創高 全年EPS達7.83元

佐茂 打入美系低軌衛星鏈

相關新聞

群聯潘健成入股效應！昕力資*飆漲連3日熔斷 結盟強攻「企業主權 AI」

群聯執行長潘健成入股消息點燃買盤，興櫃數位雲端廠昕力資*（7781）股價連日暴衝。22日公告私募案後即大漲逾7成觸發融斷...

關不住！昇達科再搭火箭登上漲停

通訊衛星元件大廠昇達科（3491）近期進入處置，但受惠低軌衛星訂單旺到爆！外資及本土法人同聲調高目標價，美系外資喊上1,...

穩懋打入 Google TPU 鏈 切入雲端服務供應商自研晶片 AI 大商機

業界傳出，砷化鎵代工龍頭穩懋（3105）打入Google張量處理器（TPU）供應鏈，主要透過拿下美系大廠Lumentum...

安勤衝刺智慧醫療

工業電腦廠安勤（3479）去年營收創新高，今年醫療、工業、零售及其他業務持續看增，整體營運樂觀，公司看好2026年營收將...

榮田接單熱 後市唱旺

東台旗下大廠榮田精機（7709）打入SpaceX供應鏈，法人看好太空訂單隨著話題升溫，加上新產能開出及拓展印度市場有成，...

銳澤成立創新事業群

因應全球半導體與高科技產業持續朝向高階製程、低碳與高潔淨度需求演進所帶來的新商機，銳澤（7703）今年成立「創新事業群」...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。