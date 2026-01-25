快訊

台中醉婦墜落一江橋下向友人求救 獲救後稱「被狗追才掉下」

又要變天了！明起兩波東北季風來襲 低溫下探11度

三一東林 拓AI洗車據點

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

三一東林（3609）瞄準汽車周邊服務商機，決定引進德國最新的AI洗車機器設備，2026年將會布局50個據點，同時推出新型態的加盟服合作方式，預計成長數量會快速提升。

三一東林董事長陳睿謙看好國內汽車保有數量增加，洗車的需求攀升，然而少子化、人工變貴，經營洗車市場成為新學問。

陳睿謙分析，國內的洗車需求龐大，然而，少子化之後人工變貴，過去舊式洗車機常會讓消費者有刮傷車子疑慮，三一東林發揮長期代理國際知名品牌優勢，引進德國千萬進口車都願意使用的洗車機。

推估導入台灣後，每次洗車費用台幣350元，只要六分鐘就能完成洗車服務，每個據點月營收最少100萬元，推估2025年如果能達到50個據點，年營收將增加5億餘元；同步提供多元餐飲服務，成為另類的餐飲服務業者。

三一東林2025年本業成長動能主要來自高端汽車銷售與精品改裝需求持續升溫，再加上處分資產利益與營業費用下降，整體獲利能力明顯提升，2025年前三季營收3.8億元，年增27.09%，稅後純益2.81億元，EPS 7.31元，前三季順利由虧轉盈。

陳睿謙指出，三一東林身為BRABUS、9FF、HOF、NOVITEC、ABT、Morgan等國際頂級汽車品牌在台獨家總經銷，高端車市熱潮持續延燒，帶動改裝精品需求同步升溫，2026年隨著高端車款交車量回升，以及車主對個性化與精品化改裝的強勁需求，營運動能明顯轉強。

新年度將增加新營業內容，強化汽車周邊布局，自德國引進AI智能化的電動洗車機，一台機器約新台幣500-600萬元，預計每台機器約兩年回本。

營收 德國 新台幣

延伸閱讀

三一東林瞄準汽車周邊服務商機 2026年將布局50個據點

消失的2人？賴總統接見華府智庫訪團夾帶軍火商 張競質疑：欲蓋彌彰

德國總理梅爾茨傳二月訪中前 中德簽協議將送兩隻貓熊赴慕尼黑

日本歸還大貓熊 德國慕尼黑則將有2隻大貓熊「旅居10年」

相關新聞

穩懋打入 Google TPU 鏈 切入雲端服務供應商自研晶片 AI 大商機

業界傳出，砷化鎵代工龍頭穩懋（3105）打入Google張量處理器（TPU）供應鏈，主要透過拿下美系大廠Lumentum...

安勤衝刺智慧醫療

工業電腦廠安勤（3479）去年營收創新高，今年醫療、工業、零售及其他業務持續看增，整體營運樂觀，公司看好2026年營收將...

榮田接單熱 後市唱旺

東台旗下大廠榮田精機（7709）打入SpaceX供應鏈，法人看好太空訂單隨著話題升溫，加上新產能開出及拓展印度市場有成，...

銳澤成立創新事業群

因應全球半導體與高科技產業持續朝向高階製程、低碳與高潔淨度需求演進所帶來的新商機，銳澤（7703）今年成立「創新事業群」...

廣運在手訂單60億元

廣運（6125）董事長謝明凱表示，廣運在自動化工程50年的基礎上，朝以AI及數位化作為成長引擎，由原工程承攬與設備供應，...

櫃買、標普 擬聯名編指數

櫃買中心落實主管機關推動亞洲資產管理中心「壯大資產管理計畫」，積極擴展指數業務，2025年12月與標普道瓊斯指數公司（S...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。