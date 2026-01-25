航向櫃寶鎮 扎根國小學童

櫃買中心深耕金融教育多年，為協助孩子從小建立正確的金錢觀與財務決策力，櫃買中心針對國小中、高年級學童量身打造「金融理財與永續教育分齡教案」。

教案以「航向櫃寶鎮」為故事主軸，由小創、小興及小上三位主角帶領學童登上「TPEx號」啟航，探索內容涵蓋「消費、儲蓄、投資與風險、金融工具、ESG與永續投資、金融防詐騙」等六大主題，全方位培養孩子的財商素養。

櫃買中心於官網同步提供最豐富且完備的教學寶庫，包括教師手冊、教學簡報、學習單及教具，更貼心錄製了示範教學影片，協助老師快速掌握教學技巧，備課零負擔。上述數位資源已全數上架至櫃買中心官網專頁供免費下載，落實普惠金融政策。

此外櫃買中心啟動全台免費師培計畫，2月7日上午於台中及台南、2月13日上午於台北舉辦實體培訓課程，自1月28日起歡迎全國國小教踴躍師報名，活動現場將贈送教師手冊及專屬教具，課後回傳教學成果者，可再獲贈圖書禮券喔!誠摯邀請全台國小教師帶著孩子一同登上「TPEx號」，共同航向更豐盛且永續的未來。