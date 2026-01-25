工業電腦廠安勤（3479）去年營收創新高，今年醫療、工業、零售及其他業務持續看增，整體營運樂觀，公司看好2026年營收將持續成長。

智慧醫療是安勤一大重點，安勤將參加2月9日至12日於杜拜登場的World Health Expo Dubai 2026醫療展（原Arab Health展），聚焦智慧病房與臨床應用情境，透過病患資訊顯示、AI影像與手術室整合、病患監測與互動，以及可移動醫療設備配件等四大應用主軸，協助醫療機構加速數位轉型並優化臨床流程。

安勤強調，醫療領域仍是該公司近年最大增長動能，預期2026年相關業務持續成長。其中，歐洲心導管伺服器2025年出貨4,000多台，2026年增至5,000台以上。至於其他的醫療ODM客戶，絕大多數專案都會從板子轉成系統，看好2026年相關業務將高度成長。

另外，安勤工業應用中，陸系車廠自動化設備訂單先前延宕，但目前已簽完合約，期盼今年上旬開始交貨，對2026年工業相關業績將有大幅挹注。

安勤並切入半導體設備業務，公司看好該領域將是未來重要成長引擎。