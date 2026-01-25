榮田接單熱 後市唱旺

快訊

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

東台旗下大廠榮田精機（7709）打入SpaceX供應鏈，法人看好太空訂單隨著話題升溫，加上新產能開出及拓展印度市場有成，榮田今年營收看增五成以上，東台也將母以子貴。

SpaceX正緊鑼密鼓籌備IPO，台廠供應鏈同受矚目。榮田主要生產大型立式車床、龍門車床及車銑複合加工機等產品，主要業務領域涵蓋航太、國防、能源（風電、氫能）及自動化產線等。

據了解，榮田最初是透過美國客戶介紹，打入SpaceX的設備加工供應鏈，提供立式車床服務，主要用於加工SpaceX火箭猛禽引擎的圓錐形噴射頭等關鍵零組件，目前持續供貨中。

法人指出，榮田專精立式車床，以高精度的「以車代磨」技術，製造出比同業價格高出三至四倍的設備。針對航太噴射引擎葉片或噴嘴的鎳基合金高硬度金屬材料，擁有專利的加工技術，且加工盤直徑可達3米半，可加工更大型零組件，是獲得SpaceX青睞的關鍵。

業界透露，榮田的航太客戶除了SpaceX之外，還包括賽峰（Safran）、奇異（GE）、英國WEIR等國際大廠。

榮田表示，航太業務去年營收占比約三成，今年隨航太產業景氣持續升溫，占整體營收比重則有望提升到40%。因應訂單持續成長，榮田在總廠商擴建1,000坪廠房，將於今年6月完工，預計可增加約30%產值；另外，印度市場今年也非常看好，印度政府大力推動建設，帶動軌道、交通相關產業發展，榮田也陸續接獲大單，今年營收可望有明顯增長。

