廣運在手訂單60億元

廣運（6125）董事長謝明凱表示，廣運在自動化工程50年的基礎上，朝以AI及數位化作為成長引擎，由原工程承攬與設備供應，升級為具備系統整合與長期服務能力的科技平台型企業，2026年營運展望樂觀。

廣運總經理柯智鈞透露，目前在手訂單約60億元， 智慧製造、半導體物流與公用工程占九成比重，看好今年整體營收可望成長兩位數百分比。

謝明凱說明，廣運持續推進重要工程包括：第三航廈機場行李處理系統、A14車站行李處理設備系統工程、第二航廈行李暫存區及北登機廊廳行李輸送系統、國家級物流中心及多項高科技製造專案，都是營運成長的重要支撐。

柯智鈞補充，廣運2026年朝「智慧製造與物流、半導體物流、公共工程、數位孿生、機器人應用、AI 產品代理與系統整合」為核心的發展藍圖，展現持續轉型為高科技系統整合與解決方案提供者的決心。

在智慧製造與智慧物流方面，廣運將結合自動化設備、機器人（含AMR與人形機器人）與系統整合能力、軟體平台與 AI 技術，打造更具彈性與韌性的整體解決方案；在半導體物流與設備發展領域，則持續深化高可靠度、高精度系統能力，回應先進製程與高階封裝需求。

柯智鈞強調，廣運也將加速機器人應用的逐步落地，從去年的單點示範走向實際產線與場域導入，涵蓋搬運、協作、巡檢等應用情境，並與既有自動化與物流系統深度整合，發揮整體效益。

他並透露，廣運今年已接獲半導體廠的服務型人形機器人的訂單，廣運代理的德國機器人將於上半年出貨。

AI方面，除持續進行AI產品代理與系統整合，同步投入 AI模型建構與應用優化，強化在智慧決策、預測分析與系統最佳化上的能力。