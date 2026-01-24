快訊

徒手攀台北101、90分鐘賺2000萬？霍諾德本人首度回應了

北捷進站禁用行動電源 新北捷、中捷不跟進

大雨特報 吳德榮：今起晴朗穩定 下周二變天北東再轉濕冷

永笙臍帶血續獲美補助

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

永笙-KY（4178）昨（23）日宣布，已完成與美國政府的補助合約簽署，正式將與「加州臍帶血細胞庫收集計畫（California State Umbilical Cord Blood Collection Program）」的合作展延至2027年。

此次合作展延，代表永笙在取得美國FDA臍帶血藥證（BLA）後，仍持續獲得美國政府體系的高度肯定。永笙是亞洲唯一，更是台灣首家長期參與美國政府計畫的私人細胞治療公司，顯示其臍帶血產品品質、製程規範與細胞庫管理體系，皆符美國政府及醫療體系對臨床細胞資源國際級嚴格標準。

永笙表示，過去數年，公司持續深化國際細胞治療布局，除了既有臍帶血產品REGENECYTE取得美國FDA藥證外，亦同步推進多項細胞治療臨床試驗，包括長新冠之三期臨床申請中，以及一項二期臨床、一項一期臨床執行中。

永笙細胞庫全面符合美國FDA及國際相關法規要求，可作為全球細胞治療與CDMO產業合法、合規且具商業化潛力細胞原料來源。

延伸閱讀

川普建議援引集體防禦條款 「考驗」北約保護美國邊境

10年軍事行動落幕？合作民兵組織幾近崩潰 美考慮完全撤軍敘利亞

澳網／高芙化解首盤發球危機 美國內戰勝出晉女單16強

美國移民大掃蕩…5歲童與父親一同被拘留 范斯反問：不然讓他凍死？

相關新聞

低軌衛星題材火 帶動昇達科躋身千金股 目標價喊1,333元

通訊衛星元件大廠昇達科（3491）來自低軌衛星訂單旺到爆！外資及本土法人同步調高目標價，美系外資喊上1,333元，昇達科...

威剛2025年每股稅前賺31.45元

記憶體模組廠威剛（3260）昨（23）日公告自結2025年12月稅前淨利達25.46億元，逼近2025年第3季單季25....

耕興2026年業績將躍進

電子零件測試公司耕興（6146）昨（23）日舉辦尾牙。耕興董事長黃文亮表示，目前在手訂單成長相較去年第3季成長98%，主...

特化業驗證 頻傳捷報

半導體特化材料業者今年陸續迎來驗證豐收期。首季即有三福化（4755）TMAH回收液預計通過晶圓代工龍頭廠驗證，第2季將放...

健椿去年12月純益年增133%

高速主軸大廠健椿工業（4561）因有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，昨（23）日公告2025年12月稅後純益0.0...

永笙臍帶血續獲美補助

永笙-KY（4178）昨（23）日宣布，已完成與美國政府的補助合約簽署，正式將與「加州臍帶血細胞庫收集計畫（Califo...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。