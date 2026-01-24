健椿去年12月純益年增133%

高速主軸大廠健椿工業（4561）因有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，昨（23）日公告2025年12月稅後純益0.07億元、年增133.3%，單月每股稅後純益（EPS）0.12元。隨著台美關稅拍板，利空出盡，預期今年可望迎來復甦契機。

健椿去年合併營收9.27億元、年減22.5%；累計前三季稅後純益0.21億元，季增813%、年減87.8%，前三季EPS 0.36元。去年第4季合併營收2.17億元，季減6.8%、年減12.5%。

台美關稅利空出盡，有利工具機暨零組件大廠市場報價與接單；另隨供應鏈赴美投資，未來也有機會出現更多自動化設備需求，健椿可望因此受惠。

另外，AI應用需求逐年攀升，健椿稍早表示，針對晶圓切割機等半導體設備所需的高速主軸，第二代最新產品已送交客戶驗證中，並有大陸端半導體大廠陸續詢單，後市可期。

健椿不諱言，儘管目前全球經濟仍充滿高度不確定性，因此打入供應鏈之後的放量速度可能不如預期中的樂觀，但半導體主軸依然會是公司長期營運成長的主要動能之一，公司針對半導體主軸的佈局與進度不變。

對於2026年業績展望，健椿表示，隨關稅利空出盡，整體工具機業對今年展望轉趨審慎樂觀，只要新台幣匯率不再巨幅波動，通膨能受控制，今年可望迎來復甦。