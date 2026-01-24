威剛2025年每股稅前賺31.45元

記憶體模組廠威剛（3260）昨（23）日公告自結2025年12月稅前淨利達25.46億元，逼近2025年第3季單季25.6億元水準；2025年累計稅前淨利首度突破100億元大關，達102.48億元，年增1.71倍，每股稅前盈餘約31.45元。

受惠記憶體市場結構性缺貨及報價揚升，威剛2025年12月營收攀高至58.1億元，第4季營收158.71億元，2025年總營收530.43億元，皆創歷史新高，帶動獲利高漲。

威剛昨日公告2025年12月及2025年累計自結損益，12月稅前淨利25.46億元，每股稅前盈餘約7.81元；2025年累計稅前淨利102.48億元，年增1.71倍，每股稅前盈餘31.45元。

威剛先前表示，上游記憶體供應商供貨非常有限，有錢也不一定能夠買得到貨，威剛自2025年第3季起加速採購力道，至2025年12月底已大幅拉升庫存水位，全力支援重要與策略性客戶的需求。

法人認為，威剛憑藉長期與原廠建立的長約關係與規模優勢，得以穩定取得貨源，並在報價上行階段充分發揮庫存效益，相對也拉升獲利成長表現。

業界分析，本波記憶體的大多頭，源自AI效益的擴散、AI雲端商機擴大、CSP業者加碼採購等三大因素，在三大DRAM國際原廠將產能全集中在DDR5與HBM，致使DDR4與DDR3也因供給面減少而缺貨。NAND端則是AI驅動市場需求，加上SSD對HDD的取代性快速拉升，帶動兩大記憶體都是量價齊揚。

展望2026年營運，威剛對整體市況仍維持正向看法，公司評估，DRAM或NAND Flash供給面仍受產能配置影響而相對吃緊，報價走勢維持向上態勢。業界補充，在威剛能夠取得更多貨源的態勢下，可以期待公司今年的營收與獲利表現，更勝去年，再創新高。