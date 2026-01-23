久舜申購報酬率逾34％ 價格門檻低適合小資族抽籤
臺灣證券交易所表示，久舜（5547）採競價拍賣方式辦理承銷，於23日順利完成，得標加權平均價格為22.45元。
證交所表示，久舜初上櫃普通股股票承銷案，採競價拍賣及公開申購方式辦理久舜辦理競價拍賣股數3,624仟股，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，已於1月23日上午10時於證交所經由公開方式圓滿完成電腦開標作業，並全部順利拍賣成功，最低得標價格21.62元、最高得標價格65.00元。
另外，久舜公開申購將於1月26日截止，承銷價20.4元，一人可申購1張。以久舜23日興櫃均價27.46元計算，抽中現賺逾7,000元、報酬率34.6％，低門檻適合小資族參與。
久舜上櫃日期2月3日，上櫃前承銷股數1,584張，證交所公布截至23日開盤前有62,547筆申購單，換算當前中籤率為2.5％，預計最終中籤率將更低。
上開相關得標資訊請參考證交所網站/市場公告/競價拍賣公告： https://www.twse.com.tw/zh/announcement/auction.html
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言