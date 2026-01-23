快訊

司機突昏厥！桃園資收車暴衝撞丟垃圾民眾 7人送醫1命危

張惇涵率中選會被提名人拜會國民黨團 傅崐萁見1人直呼：棄暗投明是對的

三立電視採訪車撞飛多人「插入」彰銀 門口保全急跳開幸運逃過一劫

久舜申購報酬率逾34％ 價格門檻低適合小資族抽籤

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

臺灣證券交易所表示，久舜（5547）採競價拍賣方式辦理承銷，於23日順利完成，得標加權平均價格為22.45元。

證交所表示，久舜初上櫃普通股股票承銷案，採競價拍賣及公開申購方式辦理久舜辦理競價拍賣股數3,624仟股，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，已於1月23日上午10時於證交所經由公開方式圓滿完成電腦開標作業，並全部順利拍賣成功，最低得標價格21.62元、最高得標價格65.00元。

另外，久舜公開申購將於1月26日截止，承銷價20.4元，一人可申購1張。以久舜23日興櫃均價27.46元計算，抽中現賺逾7,000元、報酬率34.6％，低門檻適合小資族參與。

久舜上櫃日期2月3日，上櫃前承銷股數1,584張，證交所公布截至23日開盤前有62,547筆申購單，換算當前中籤率為2.5％，預計最終中籤率將更低。

上開相關得標資訊請參考證交所網站/市場公告/競價拍賣公告： https://www.twse.com.tw/zh/announcement/auction.html

證交所 興櫃

延伸閱讀

享溫馨拚上市 證交所27日將審議

「拒當總經理也不願成證交所罪人」朱富春肺炎辭世 享壽77歲

證交所孵化前瞻獨角獸

能源整合服務商安葆轉上櫃 抽中現賺快20萬元、報酬率148％

相關新聞

低軌衛星概念股添新兵！益材科技今豋興櫃 盤中價一度站上198元

低軌衛星族群近日頻頻吸引市場目光，專攻航太複材、鋁合金及碳纖維高壓氣瓶製造商益材（7879）今豋興櫃，盤中股價一度站上1...

蜜月破功 饗賓興櫃首日跌幅逾10%

連鎖餐飲集團饗賓餐旅今日登錄興櫃，興櫃券商認購價格為每股300元，早盤以400元開出，但小漲至409元後隨即一路大跌至3...

攜手群聯切入企業主權 AI、昕力資連日觸發熔斷機制 飆漲170％成焦點

興櫃軟體服務商昕力資*（7781）近期因引進重量級策略投資人，股價表現極其強...

饗賓強勢開局！興櫃首日股價飆破400元大關 躍升觀光餐飲新股王

饗賓（7883）23日以每股400元登錄興櫃，盤中股價一度來到409元，一舉躍上觀光餐飲股新股王，較興櫃前券商認購價30...

群聯潘健成躍大股東 昕力資股價飆到熔斷

興櫃數位雲端廠昕力資* （7781）公告，辦理私募普通股2.58萬張，應募人為儲存型快閃記憶體（NAND Flash）控...

昇達科攻低軌衛星 報捷

通訊衛星元件大廠昇達科（3491）昨（22）日舉行法說會，董事長陳淑敏表示，低軌衛星在手訂單18億元，上半年全部交貨完畢...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。