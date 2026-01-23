威剛去年稅前淨利年增1.71倍 首度突破100億
記憶體模組廠威剛自結2025年12月稅前淨利新台幣25.46億元，逼近2025年第3季25.6億元水準，2025年累計稅前淨利首度突破100億元大關，達102.48億元，年增1.71倍，每股稅前盈餘約31.45元。
威剛今天公告2025年12月及2025年累計自結損益，12月稅前淨利25.46億元，每股稅前盈餘約7.81元；2025年累計稅前淨利102.48億元，年增1.71倍，每股稅前盈餘31.45元。
記憶體市場結構性缺貨及報價揚升，威剛2025年12月營收攀高至58.1億元，第4季營收158.71億元，2025年總營收530.43億元，皆創下歷史新高，並推升威剛獲利高漲。
威剛先前表示，上游記憶體供應商供貨非常有限，有錢也不一定能夠買得到貨，威剛2025年第3季起加速採購力道，至2025年12月底已大幅拉升庫存水位，將可全力支援重要與策略性客戶的需求。
