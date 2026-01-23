快訊

採訪車撞進彰化銀行釀10人輕重傷 三立電視緊急道歉

三立採訪車猛撞！半截車身塞進彰化銀行、10人輕重傷 駕駛吐驚悚過程

Gmail停止支援POP收取第三方電子郵件 還有2方法可看其他帳戶Mail

威剛去年稅前淨利年增1.71倍 首度突破100億

中央社／ 新竹23日電

記憶體模組威剛自結2025年12月稅前淨利新台幣25.46億元，逼近2025年第3季25.6億元水準，2025年累計稅前淨利首度突破100億元大關，達102.48億元，年增1.71倍，每股稅前盈餘約31.45元。

威剛今天公告2025年12月及2025年累計自結損益，12月稅前淨利25.46億元，每股稅前盈餘約7.81元；2025年累計稅前淨利102.48億元，年增1.71倍，每股稅前盈餘31.45元。

記憶體市場結構性缺貨及報價揚升，威剛2025年12月營收攀高至58.1億元，第4季營收158.71億元，2025年總營收530.43億元，皆創下歷史新高，並推升威剛獲利高漲。

威剛先前表示，上游記憶體供應商供貨非常有限，有錢也不一定能夠買得到貨，威剛2025年第3季起加速採購力道，至2025年12月底已大幅拉升庫存水位，將可全力支援重要與策略性客戶的需求。

威剛 記憶體模組

延伸閱讀

記憶體沒戲了？郭哲榮喊「最好賺已過」…網：哲哲強！威剛（3260）逆勢上漲

散戶全進場！記憶體最好賺已過…郭哲榮示警：籌碼過熱太亂獲利賣壓將至

科技型商品 當紅炸子雞

阿里雲李飛飛：記憶體價格或再漲兩到三倍 全球Token量將激增

相關新聞

低軌衛星概念股添新兵！益材科技今豋興櫃 盤中價一度站上198元

低軌衛星族群近日頻頻吸引市場目光，專攻航太複材、鋁合金及碳纖維高壓氣瓶製造商益材（7879）今豋興櫃，盤中股價一度站上1...

蜜月破功 饗賓興櫃首日跌幅逾10%

連鎖餐飲集團饗賓餐旅今日登錄興櫃，興櫃券商認購價格為每股300元，早盤以400元開出，但小漲至409元後隨即一路大跌至3...

攜手群聯切入企業主權 AI、昕力資連日觸發熔斷機制 飆漲170％成焦點

興櫃軟體服務商昕力資*（7781）近期因引進重量級策略投資人，股價表現極其強...

饗賓強勢開局！興櫃首日股價飆破400元大關 躍升觀光餐飲新股王

饗賓（7883）23日以每股400元登錄興櫃，盤中股價一度來到409元，一舉躍上觀光餐飲股新股王，較興櫃前券商認購價30...

群聯潘健成躍大股東 昕力資股價飆到熔斷

興櫃數位雲端廠昕力資* （7781）公告，辦理私募普通股2.58萬張，應募人為儲存型快閃記憶體（NAND Flash）控...

昇達科攻低軌衛星 報捷

通訊衛星元件大廠昇達科（3491）昨（22）日舉行法說會，董事長陳淑敏表示，低軌衛星在手訂單18億元，上半年全部交貨完畢...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。