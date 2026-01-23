低軌衛星概念股添新兵！益材科技今豋興櫃 盤中價一度站上198元

快訊

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

低軌衛星族群近日頻頻吸引市場目光，專攻航太複材、鋁合金及碳纖維高壓氣瓶製造商益材（7879）今豋興櫃，盤中股價一度站上198元、逼近200元大關。

益材今23日登錄興櫃，攻航太、工業氣體市場，並切入全球衛星和國家太空供應鏈。法人表示，益材為台灣太空計畫主要承包商之一，期待太空應用及消防隊氧氣瓶SCBA、航太氧氣供應系統多箭齊發，今、明年營運動能看升。

益材表示，該公司從潛水、漆彈等運動市場用產品起家，逐步切入工業精密氣體及特殊氣體等高單價產品領域，除在工業、醫療氣瓶市場中領先全球，也逐步開拓衛星、火箭、空氣呼吸器（SCBA）、航空等領域，目前太空業務占營收約30%、SCBA占約5%。

公司表示，預期航太及消防呼吸器瓶兩大領域，成為公司未來主要成長動能。在太空領域應用部分，益材主要業務包含火箭及衛星領域；火箭部分，益材提供氧化劑燃料槽、火箭推進器等產品，名列台灣國家太空計畫主要承包商，法人期待，隨國家太空計畫時程排到2034年、第3期國家太空發展長程計畫預算提高至710億元，長期需求動能看升。

此外，在消防用用呼吸器瓶部分，SCBA產品已成為3M第二供應商；航太氧氣系統部分，已通過Airbus認證，預計2026年底進一步取得相關認證，2027年貢獻營收。

產能規畫部分，公司表示，主要廠房位於桃園龜山，此外目前嘉義新廠已完工，正進行設備遷移，預計3月底可完工、並正式投產。預期新廠投產後，氣瓶產能可望倍增。除接軌現有訂單外，也可進一步滿足消防、航太應用需求。新廠更有航太專用廠房，將可供應未來火箭、衛星計畫產能需求。

益材2025全年度營收3.67億元，年增15.35%。去年上半年稅後純益2,900萬元，每股純益（EPS）0.81元。法人期許，太空、消防及航太氧氣供應等應用放量在即，將推升益材今、明年營運動能。

太空 航太 火箭

