快訊

戰後最短16天決戰大選！日相高市早苗賭上大位 今下午解散眾議院

靈動老師爆紅翻車！「黑白顛周媛」魅力課撈金破億　抖音出手永久封號

台南國科會資安大樓今晨傳火警！3樓無人機區燒毀

蜜月破功 饗賓興櫃首日跌幅逾10%

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
饗賓集團今日登錄興櫃。饗賓集團董事長暨總經理陳毅航（左三）、副董事長陳涵菁（右三），由右至左為稽核室執行副總王禹軒、人資長暨副發言人周志豪、體驗價值策略本部副總暨發言人許瀚云以及財務長李世強。圖／饗賓集團提供
饗賓集團今日登錄興櫃。饗賓集團董事長暨總經理陳毅航（左三）、副董事長陳涵菁（右三），由右至左為稽核室執行副總王禹軒、人資長暨副發言人周志豪、體驗價值策略本部副總暨發言人許瀚云以及財務長李世強。圖／饗賓集團提供

連鎖餐飲集團饗賓餐旅今日登錄興櫃，興櫃券商認購價格為每股300元，早盤以400元開出，但小漲至409元後隨即一路大跌至353元，跌幅11.75%，未出現蜜月行情。

饗賓目前已打造12個餐飲品牌，全台門市據點達99家，品牌布局精準橫跨「百匯」與「單點」兩大餐飲型態，並以「精品」與「人氣」雙軸定位深耕市場，展望2026年，集團預計新增15~20家門市，持續展現穩健的展店動能與日益擴大的品牌影響力。

饗賓指出，集團營收自2021年近37億元至2025年逾117億元，4年內成長超過3倍，展現營收強勁動能，同時，2023~2025年間來客數提升23%，推升整體營收成長32%。2025年全年來客數突破1155萬人次，「iEAT」會員數超過335萬人，會員營收貢獻占比高達65%，持續朝「VP值」經營模式邁進。

營收 餐飲

延伸閱讀

群聯潘健成躍大股東 昕力資股價飆到熔斷

台灣連鎖暨加盟協會：內需拚成長 靠 AI 及 ESG 雙軸轉型

吃到飽霸主營收狂飆3倍！饗賓掛牌價300元…投資人憂：這時機點好可怕

饗賓周五登錄興櫃 喊話要成為餐飲業的 LV、店長年薪200萬

相關新聞

蜜月破功 饗賓興櫃首日跌幅逾10%

連鎖餐飲集團饗賓餐旅今日登錄興櫃，興櫃券商認購價格為每股300元，早盤以400元開出，但小漲至409元後隨即一路大跌至3...

攜手群聯切入企業主權 AI、昕力資連日觸發熔斷機制 飆漲170％成焦點

興櫃軟體服務商昕力資*（7781）近期因引進重量級策略投資人，股價表現極其強...

饗賓強勢開局！興櫃首日股價飆破400元大關 躍升觀光餐飲新股王

饗賓（7883）23日以每股400元登錄興櫃，盤中股價一度來到409元，一舉躍上觀光餐飲股新股王，較興櫃前券商認購價30...

群聯潘健成躍大股東 昕力資股價飆到熔斷

興櫃數位雲端廠昕力資* （7781）公告，辦理私募普通股2.58萬張，應募人為儲存型快閃記憶體（NAND Flash）控...

昇達科攻低軌衛星 報捷

通訊衛星元件大廠昇達科（3491）昨（22）日舉行法說會，董事長陳淑敏表示，低軌衛星在手訂單18億元，上半年全部交貨完畢...

廣閎科搶電力革命商機

廣閎科（6693）搭上輝達「電力大革命」引爆的高壓直流（HVDC）大商機，旗下高中低壓MOSFET產品獲電源大廠採用，打...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。