蜜月破功 饗賓興櫃首日跌幅逾10%

連鎖餐飲集團饗賓餐旅今日登錄興櫃，興櫃券商認購價格為每股300元，早盤以400元開出，但小漲至409元後隨即一路大跌至353元，跌幅11.75%，未出現蜜月行情。

饗賓目前已打造12個餐飲品牌，全台門市據點達99家，品牌布局精準橫跨「百匯」與「單點」兩大餐飲型態，並以「精品」與「人氣」雙軸定位深耕市場，展望2026年，集團預計新增15~20家門市，持續展現穩健的展店動能與日益擴大的品牌影響力。

饗賓指出，集團營收自2021年近37億元至2025年逾117億元，4年內成長超過3倍，展現營收強勁動能，同時，2023~2025年間來客數提升23%，推升整體營收成長32%。2025年全年來客數突破1155萬人次，「iEAT」會員數超過335萬人，會員營收貢獻占比高達65%，持續朝「VP值」經營模式邁進。