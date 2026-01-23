蜜月破功 饗賓興櫃首日跌幅逾10%
連鎖餐飲集團饗賓餐旅今日登錄興櫃，興櫃券商認購價格為每股300元，早盤以400元開出，但小漲至409元後隨即一路大跌至353元，跌幅11.75%，未出現蜜月行情。
饗賓目前已打造12個餐飲品牌，全台門市據點達99家，品牌布局精準橫跨「百匯」與「單點」兩大餐飲型態，並以「精品」與「人氣」雙軸定位深耕市場，展望2026年，集團預計新增15~20家門市，持續展現穩健的展店動能與日益擴大的品牌影響力。
饗賓指出，集團營收自2021年近37億元至2025年逾117億元，4年內成長超過3倍，展現營收強勁動能，同時，2023~2025年間來客數提升23%，推升整體營收成長32%。2025年全年來客數突破1155萬人次，「iEAT」會員數超過335萬人，會員營收貢獻占比高達65%，持續朝「VP值」經營模式邁進。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言