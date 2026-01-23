攜手群聯切入企業主權 AI、昕力資連日觸發熔斷機制 飆漲170％成焦點

快訊

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
興櫃軟體服務商昕力資*（7781）近期因引進重量級策略投資人，股價表現極其強勢。繼昨日大漲後，今（23）日開盤僅16分鐘便再度暴漲87.5％，股價收在最高點的16.8元，連續第二天觸發櫃買市場的熔斷機制。若以1月21日收盤價6.2元計算，短短兩個交易日累積漲幅已驚人地達到170.96％。

本次漲勢主要受惠於引進群聯電子（8299）執行長潘健成作為私募應募人。市場看好雙方強強聯手，預計將結合群聯的硬體技術與昕力資的AI軟體模組，共同搶攻「企業主權AI」一體機市場。透過軟硬體整合模式，不僅能解決企業資料外洩的疑慮，更可望大幅縮短軟體銷售週期，為公司2026年的營運動能注入強心針。

值得投資人留意的是，昕力資*採取每股0.5元的彈性面額制度。若以今日觸發暫停交易的收盤價16.8元換算為傳統的10元面額，其股價實際上已高達336元，瞬間突破昨日甫站上的兩百元大關。潘健成入股帶來的產業想像空間，顯然已讓市場投資情緒陷入沸騰。

