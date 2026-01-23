饗賓強勢開局！興櫃首日股價飆破400元大關 躍升觀光餐飲新股王

饗賓（7883）23日以每股400元登錄興櫃，盤中股價一度來到409元，一舉躍上觀光餐飲股新股王，較興櫃前券商認購價300元，溢價逾三成，展現市場對旗下「饗食天堂」、「開飯川食堂」等品牌營運動能的高度信心。此次登上興櫃強勢開局的表現，也為集團今年展店與體質調整計畫增添市場信心。

展望2026年，饗賓預計新增15至20家門市，全台門市將突破110家，持續展現穩健的展店動能與日益擴大的品牌影響力。 饗賓也設定中長期目標，目標2028年挑戰年營收 200 億、成為台灣餐飲業領航者；2035 年進一步挑戰營收500億、市值 1,000 億，朝世界級連鎖餐飲品牌邁進。

饗賓董事長陳毅航日前於興櫃法說會表示，集團經營核心建立在「五高經營」──高能量團隊帶動高品質，高品質帶來高滿意，高滿意推升高業績與高獲利，形成正向循環。他指出，饗賓用 20 年打造出「高價值飛輪」，透過品牌價值提升帶動營收成長，再進一步推升獲利與市值，未來進入資本市場後，將以市值能量推動高綜效、高價值的策略性整合。

他進一步說明，高品牌價值的關鍵指標包括客單價、來客數、會員數、回客率與用餐頻率皆需健康增長。集團 2023～2025 年營收成長 32%，客單價上升 7%、來客數成長 23%；會員人數自 2019 年的 28 萬人增至超過 335 萬，六年成長 12 倍。營收動能主要來自同店、新店、新品牌、新市場與新領域五大面向。

在供應鏈方面，饗賓建置自有食安檢驗室、央廚、倉儲與物流體系，99 家門市每月皆進行抽檢；嘉義食材中心第一期4,000坪已於2024年9月啟用，尚有1.1萬坪土地支援2035 年擴張目標，為長期成長奠定供應鏈基礎。