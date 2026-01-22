心誠鎂申購中籤現賺逾10萬元 報酬率高達224％

臺灣證券交易所公告，心誠鎂（6934）採競價拍賣方式辦理承銷，於22日順利完成，得標加權平均價格為127.41元。

證交所表示，心誠鎂初上市普通股股票承銷案，採競價拍賣及公開申購方式辦理，心誠鎂辦理競價拍賣股數2,215仟股，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，已於1月22日上午10時於證交所經由公開方式圓滿完成電腦開標作業，並全部順利拍賣成功，最低得標價格為123.00元、最高得標價格150.00元。

另外，心誠鎂公開申購將於1月23日截止，承銷價48元，一人可申購1張。以心誠鎂22日興櫃均價155.66元計算，抽中現賺10.76萬元、報酬率高達224.29％。

心誠鎂上市日期2月2日，上市前承銷股數753張，證交所公布截至22日開盤前有187,978筆申購單，換算當前中籤率為0.4％，因報酬率相當豐厚，為近期中籤率最低的股票之一，預計最終中籤率將更低。

上開相關得標資訊及後續公開申購作業時程，請參考證交所網站/市場公告/競價拍賣公告https://www.twse.com.tw/zh/announcement/auction.html