鐳洋推進立方衛星布局

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

鐳洋科技（6980）宣布，「黑鳶1號」正式入軌，完成多個海外地面站的跨區通聯，橫跨五大洲等多個地點，奠定未來衛星星群及物聯網應用重要基礎。

「黑鳶1號（Black Kite-1）」為鐳洋受國家太空中心（TASA）委託，並與工研院合作開發的8U物聯網立方衛星，順利發射入軌後，已成功與多個海外地面接收站建立穩定通訊，完成首次跨區域通聯，遍及歐洲、非洲、亞洲、大洋洲及南美洲的多個地點，每日約進行五次通聯，每次通聯持續約八至十分鐘，跨越不同時區，衛星維持穩定的通訊表現。

鐳洋表示，任務重點在於完成遙測、追蹤與命令（TT&C）功能驗證，確認衛星與地面系統間的基礎通訊與控制能力。

傳統物聯網衛星多使用UHF頻段，傳輸速度有限，回傳資料常需等待。鐳洋表示，「黑鳶1號」採用S-band通訊，就像為衛星升級「高速通道」，不僅能快速回傳遙測數據，天線更小、波束更集中，也更容易與地面站對接，提升在軌操作效率與數據解析能力，確保衛星健康狀態與任務指令能即時掌握。

鐳洋董事長王奕翔表示，黑鳶1號完成在軌通聯與遙測資料收發，為後續星群部署及低軌通訊應用提供關鍵依據，今年鐳洋將再發射三顆8U物聯網立方衛星，透過星群運作逐步推進全球低軌通訊與物聯網應用布局。

物聯網 董事長

延伸閱讀

藍源推TeraWave衛星網絡 挑戰SpaceX星鏈主導地位

今年首次爆發X級太陽閃焰 台北天文館曝北緯45°可能有極光

SpaceX擴大下單台鏈 低調訪台鎖定昇達科、華通

就市論勢／矽光子、衛星鏈 有看頭

相關新聞

群聯潘健成躍大股東 昕力資股價飆到熔斷

興櫃數位雲端廠昕力資* （7781）公告，辦理私募普通股2.58萬張，應募人為儲存型快閃記憶體（NAND Flash）控...

昇達科攻低軌衛星 報捷

通訊衛星元件大廠昇達科（3491）昨（22）日舉行法說會，董事長陳淑敏表示，低軌衛星在手訂單18億元，上半年全部交貨完畢...

廣閎科搶電力革命商機

廣閎科（6693）搭上輝達「電力大革命」引爆的高壓直流（HVDC）大商機，旗下高中低壓MOSFET產品獲電源大廠採用，打...

緯軟2025年EPS 8.45元

緯軟（4953）昨（22）日公布去年獲利6.18億元，創新高，年增35.9%，每股純益8.45元，因股本變動，每股純益為...

鐳洋推進立方衛星布局

鐳洋科技（6980）宣布，「黑鳶1號」正式入軌，完成多個海外地面站的跨區通聯，橫跨五大洲等多個地點，奠定未來衛星星群及物...

吉晟生擴產 攻核醫藥

吉晟生（7762） 持續擴大產能布局，繼去年3月併購禮曼生技，掌握南部生產基地後，近期也規劃投資逾15億元在苗栗打造新一...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。