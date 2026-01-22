鐳洋推進立方衛星布局

鐳洋科技（6980）宣布，「黑鳶1號」正式入軌，完成多個海外地面站的跨區通聯，橫跨五大洲等多個地點，奠定未來衛星星群及物聯網應用重要基礎。

「黑鳶1號（Black Kite-1）」為鐳洋受國家太空中心（TASA）委託，並與工研院合作開發的8U物聯網立方衛星，順利發射入軌後，已成功與多個海外地面接收站建立穩定通訊，完成首次跨區域通聯，遍及歐洲、非洲、亞洲、大洋洲及南美洲的多個地點，每日約進行五次通聯，每次通聯持續約八至十分鐘，跨越不同時區，衛星維持穩定的通訊表現。

鐳洋表示，任務重點在於完成遙測、追蹤與命令（TT&C）功能驗證，確認衛星與地面系統間的基礎通訊與控制能力。

傳統物聯網衛星多使用UHF頻段，傳輸速度有限，回傳資料常需等待。鐳洋表示，「黑鳶1號」採用S-band通訊，就像為衛星升級「高速通道」，不僅能快速回傳遙測數據，天線更小、波束更集中，也更容易與地面站對接，提升在軌操作效率與數據解析能力，確保衛星健康狀態與任務指令能即時掌握。

鐳洋董事長王奕翔表示，黑鳶1號完成在軌通聯與遙測資料收發，為後續星群部署及低軌通訊應用提供關鍵依據，今年鐳洋將再發射三顆8U物聯網立方衛星，透過星群運作逐步推進全球低軌通訊與物聯網應用布局。