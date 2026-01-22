昇達科攻低軌衛星 報捷

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
昇達科董事長陳淑敏。記者林伯東／攝影
通訊衛星元件大廠昇達科（3491）昨（22）日舉行法說會，董事長陳淑敏表示，低軌衛星在手訂單18億元，上半年全部交貨完畢，不僅兩大既有客戶持續成長，也新獲得美國新創衛星客戶訂單，全年低軌衛星貢獻營收占比可望提升至80%。

法人看好，昇達科訂單滿手，今年營收可望較去年倍增，獲利更將較去年大幅成長150%，創新高。

昇達科搭上低軌衛星熱潮，獲得買盤青睞，昨日盤中最高衝上997元，終場上漲44元，以986元收盤新天價收市，距離「千金俱樂部」僅一步之遙，昨天法說會吸引數百位法人及投資人到場，現場座無虛席。

陳淑敏指出，目前低軌衛星在手訂單持續成長至18億元，客戶希望半年內全面出貨，加上下半年持續接單，訂單持續成長，推升毛利率持續創高，也帶動營收獲利成長。

昇達科總經理吳東義表示，低軌衛星最大客戶2026年、2027年將加速衛星發射計畫，長期訂單已到位，同時合作下一代衛星開發規劃；第二大客戶已積極開發下一代衛星，將採用多個頻譜增加傳輸頻寬，使用元件數增加，衛星內產值將提升，衛星數也因採用大型火箭運載而增加發射數量。

昇達科並深耕中小型低軌衛星客戶，已打入美國新創衛星公司AST SpaceMobile供應鏈。吳東義指出，全球有20多家中小型低軌衛星業者，昇達科已與當中的四、五家密切往來，有兩家已進入生產，未來均有幾十顆衛星發射計畫。

昇達科切入衛星多年，吳東義透露，低軌衛星貢獻營收從2021年僅0.4億元，2024年突破10億元，2025年來到14.5億元，客戶使用元件也從原本八至十個到超過30個。

昇達科來自低軌衛星相關產品營收占比由2024年的43%攀升至59%，2025年第4季衝上70%，法人看好，2026年來自低軌衛星貢獻營收可望成長150%，貢獻營收比重也可望拉升到78%至80%。

法人預估，昇達科本季營收可望季增三成，全年業績可望成長90%至100%，毛利率提升到60%以上。

低軌衛星 昇達科

