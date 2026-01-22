群聯潘健成躍大股東 昕力資股價飆到熔斷

興櫃數位雲端廠昕力資* （7781）公告，辦理私募普通股2.58萬張，應募人為儲存型快閃記憶體（NAND Flash）控制IC大廠群聯執行長潘健成，相關消息激勵昕力資昨（22）日盤中大漲逾七成，來到10.5元，並觸發興櫃市場熔斷機制暫停交易。

根據公告，昕力資本次私募每股價格3.87元，募資總金額9,984萬元，私募完成後，潘健成將持有昕力資約4.3％股權，躍居前十大股東，象徵昕力資正式結盟群聯。公司指出，本次私募主要為引進策略投資人、充實營運資金，並支應中長期營運發展需求。

談到參與昕力資私募，潘健成表示，昕力資是一家成立約20年的軟體公司，在銀行、醫療與政府機關已有多項成功案例，群聯長期在AI與儲存領域布局，但相對缺乏應用軟體與系統整合能力，雙方原本即從專案合作開始，共同開發企業市場，因此進一步發展為策略結盟。

潘健成透露，昕力資是興櫃公司，若由群聯直接投資，在估值與股東溝通上具挑戰，因此改由他個人名義參與私募，作為合作與營運驗證的第一步。