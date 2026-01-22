吉晟生擴產 攻核醫藥

吉晟生（7762）持續擴大產能布局，繼去年3月併購禮曼生技，掌握南部生產基地後，近期也規劃投資逾15億元在苗栗打造新一代「核醫藥廠」，預計今年第2季動工，目標2027年底前投產並取得相關認證。

吉晟生目前旗下藥廠有三座，包括新莊廠、高雄路竹廠（禮曼生技）及下季將動工的苗栗新廠，董事長楊朝堂昨（22）日表示，鑑於人口老化與癌症診療需求成長，公司已開始評估第四座藥廠的可行性。

吉晟生技成立於2011年，於2024年7月登錄興櫃，是國內唯一本土核子醫學藥廠，現有藥品是以放射性物質輸入人體內產生內源性輻射，供人體外的偵測器進行檢測。

吉晟生2024年營收約1.3億元，2025年成長至2.2億元，年增近七成。法人指出，隨著新客戶增加及新產品導入，2026年營收年增幅仍有機會維持兩成以上。

吉晟生總經理林亮光表示，隨著核醫藥需求逐年成長，吉晟生目前位在新莊的生產基地產能利用率維持高檔，公司繼去年3月併購高雄路竹禮曼生技之後，也正加快腳步擴大北部生產基地，公司已正式啟動苗栗新廠投資計畫，單一廠區投資金額超過15億元，目標於2027年底前完成建廠並取得相關認證後投產，以因應未來市場需求成長。

林亮光表示，公司目前同步推進四項研發專案，涵蓋兩項巴金森氏症診斷藥物、一項失智症tau蛋白相關核醫診斷產品，以及一項癌症標靶藥物的對應診斷藥品。

楊朝堂表示，苗栗新廠將成為公司未來成長的重要動能，除了可承接國內外代工需求，也可生產可供外銷至東南亞與韓國市場的放射性同位素原料。

林亮光說明，吉晟生目前發展，一方面透過新購設備，使既有產線可同時生產第二項產品；另一方面，建置第二條完整新產線，未來可同步供應多項核醫診斷與治療相關藥品。他說明，核醫藥因為多具備半衰期短、製程複雜、產率低等特性，產能與良率的長期累積，已逐步形成產業進入門檻。