緯軟自結2025年營收、獲利皆創新高 ESP達8.45元

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

緯軟（4953）22日公布2025年第4季及全年度自結合併損益，全年營收與稅後淨利同步刷新歷史紀錄，每股純益（EPS）為8.45元，創下歷史次高紀錄。

2025年第4季，緯軟自結合併營收為32.5億元，毛利率為16.0%，營益率為6.4%，稅後淨利率為5.6%；在獲利能力回穩以及營收增長推升下，稅後淨利1.82億元，基本每股盈餘達2.48元。第4季自結合併營收創歷史新高，獲利及基本每股盈餘均創歷史次高表現。

緯軟2025年度自結合併營收達116億元，年增13%，連續五年雙位數成長。毛利率為16.6%，較上一年度下滑0.5個百分點，透過客戶組合優化與結構調整，毛利率減幅已逐季收斂。營益率與稅後淨利率分別提升至6.1%與5.3%，雙率同步優於去年水準。稅後淨利為6.18億元，年增35.9%，基本每股盈餘達8.45元，年增2.2元。2025年度自結合併營收與獲利均創歷史新高，基本每股盈餘則寫下歷史次高紀錄。

緯軟表示，2025年公司業務規模快速成長，雖短期毛利率承壓，但公司致力於強化營運體質，透過客戶組合調整及營運效率優化，獲利品質提升。

展望2026年，緯軟將以AI技術為核心驅動，深耕互聯網並拓展半導體利基市場。區域布局方面，公司將在穩固大中華區成長動能的基礎上，善用印度人才優勢以對應美國等海外市場需求。此外，公司將加速推動人才AI能力升級，將創新應用融入多元產業服務，開創結構性成長契機。

