群聯執行長潘健成入股昕力資訊 策略結盟強化系統整合

昕力資訊（7781）於22日宣布董事會通過私募普通股2.58萬張，應募人為NAND Flash控制IC大廠群聯（8299）執行長潘健成，消息公布後，昕力資22日股價盤中大漲逾七成，來到10.5元，觸發興櫃市場熔斷機制暫停交易，市場反應熱烈，收場落在10.3元、上漲4.33元，漲幅72.53%。

潘健成表示，昕力資是一家成立約20年的軟體公司，在銀行、醫療與政府機關已有多項成功案例，群聯長期在AI與儲存領域布局，但相對缺乏應用軟體與系統整合能力，雙方原本即從專案合作開始，共同開發企業市場，因此進一步發展為策略結盟。

潘健成進一步說，昕力資屬興櫃公司，若由群聯直接投資，在估值與股東溝通上具挑戰，因此改由個人名義參與私募，作為合作與營運驗證的第一步。他強調，公司價值最終來自實際生意成果，若未來一至三年雙方合作順利、價值逐步顯現，不排除群聯後續再評估進一步投資。

根據公告，昕力資本次私募每股價格3.87元，募資總金額9,984萬元，私募完成後，潘健成將持有昕力資約4.3％股權，躍居前十大股東，象徵昕力資正式結盟群聯。公司指出，本次私募主要為引進策略投資人、充實營運資金，並支應中長期營運發展需求。

昕力資訊董事長姚勝富表示，公司長期深耕AI全方位解決方案，具備AI軟體、資安與系統整合能力，本次合作將整合群聯在GPU搭配SSD的記憶體擴增技術，推出「企業主權AI」全方位解決方案，協助企業以較合理成本，建置專屬、自主的AI系統，回應企業對資料主權與資安的實際需求。

姚勝富點出，昕力資目前布局AI、資安、數位轉型與ESG四大產品線，未來可透過群聯的硬體平台，快速整合為「AI一體機」銷售，不僅可滿足企業對AI硬體的剛性需求，也有助縮短原本軟體專案的銷售周期，提升專案導入效率。