光聚晶電收購造隆、勤曜 強化能源市場布局

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

光聚晶電（6111）（前身為大宇資）22日董事會通過，擬對兩家台灣重要電力工程公司造隆電氣工程有限公司及勤曜電氣工程股份有限公司100%收購。此舉標誌著光聚晶電在能源基礎建設與高附加價值工程服務領域的關鍵布局，亦為集團未來成長注入穩定且可預期的現金流動能。

光聚晶電指出，本次併購標的皆具備完整甲級電力工程承裝資質，長期深耕政府公共工程、市政建設與大型基礎設施專案。根據公開資料查詢，兩家公司於近三年內累計承攬政府標案金額近新台幣35億元，具備成熟的標案經驗、穩定的工程執行能力與良好的履約紀錄。

此併購案並非單純追求營收規模擴張，而是著眼於中長期產業結構變化。隨著台灣在電網強韌化、公共工程升級、再生能源併網與高耗能產業基礎建設持續加速，具備合規資質、實績與工程管理能力的電力工程公司，將成為未來十年極為稀缺的核心資產。

造隆電氣工程長期專注於電力變電、配電、管路及自動化電力系統工程，承攬包括台電供電力工程、配電設備維修、線路自動化等多樣專案，是業界重要的電力工程服務供應商之一。勤曜電氣工程則以多元電器承裝、配管與電纜工程為營業主體，並在電力配電設備安裝、維護及相關工程服務上具有穩定標案實績。

光聚晶電表示，此次投資不僅能顯著擴大公司在電力工程與基礎建設領域的市場能見度，也象徵集團由電力產品供應向高附加價值工程服務與系統整合能力的戰略轉型。公司計畫在併購完成後整合內部資源，導入更優化的工程管理與風險控管機制，以提升標案承攬能力與再擴大業務彈性。

