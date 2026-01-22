昇達科法說會／下一個千金股！董座陳淑敏：喜當千金小姐

通訊衛星元件大廠昇達科（3491）22日盤中最高來到997元，終場上漲44元，收986元，股價再創新高，更被譽為是台股下一個「千金股」，22日昇達科法說會登場，吸引數百位法人及投資人到場，幾乎座無虛席。

面對投資人詢問「千金股」，董事長陳淑敏笑著說，昇達科成立20多年，20多歲的小姐，當一個千金小姐也滿不錯的。

陳淑敏表示，昇達科低軌衛星在手訂單持續成長，從去年初的4億元，年中的7至8億元，11月的10億元，目前在手訂單18億元，且客戶希望半年內在手訂單全面出貨。

法人預估，昇達科今年營收可望成長九成到一倍，毛利率從去年平均的51%提升到60%以上，獲利可望成長150%，來自低軌衛星貢獻營收將上看八成。

昇達科2025年第4季營收8.34億元，季增72%，毛利率從第3季的47%提升到59%，稅後純益2.16億元，季增145%，每股純益3.23元。2025年營收24.5億元，年增5%，毛利率51%，稅後純益5.19億元，年減12%，每股純益7.83元。昇達科來自低軌衛星相關產品營收占比由2024年的43%攀升至59%，於2025年第4季度占比更高達70%。