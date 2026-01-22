快訊

北科附工校長不適任遭改任 教育部函請北科大速派代理校長

被迫視犧牲理所當然…勇消詹能傑殉職 母淚訴：他的死不該只是一則新聞

車銀優被爆利用「母親公司」逃漏稅200億 經紀公司回應了

昇達科法說會／下一個千金股！董座陳淑敏：喜當千金小姐

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
台股下一個千金股，昇達科法說會大爆場。記者黃晶琳／攝影
台股下一個千金股，昇達科法說會大爆場。記者黃晶琳／攝影

通訊衛星元件大廠昇達科（3491）22日盤中最高來到997元，終場上漲44元，收986元，股價再創新高，更被譽為是台股下一個「千金股」，22日昇達科法說會登場，吸引數百位法人及投資人到場，幾乎座無虛席。

面對投資人詢問「千金股」，董事長陳淑敏笑著說，昇達科成立20多年，20多歲的小姐，當一個千金小姐也滿不錯的。

陳淑敏表示，昇達科低軌衛星在手訂單持續成長，從去年初的4億元，年中的7至8億元，11月的10億元，目前在手訂單18億元，且客戶希望半年內在手訂單全面出貨。

法人預估，昇達科今年營收可望成長九成到一倍，毛利率從去年平均的51%提升到60%以上，獲利可望成長150%，來自低軌衛星貢獻營收將上看八成。

昇達科2025年第4季營收8.34億元，季增72%，毛利率從第3季的47%提升到59%，稅後純益2.16億元，季增145%，每股純益3.23元。2025年營收24.5億元，年增5%，毛利率51%，稅後純益5.19億元，年減12%，每股純益7.83元。昇達科來自低軌衛星相關產品營收占比由2024年的43%攀升至59%，於2025年第4季度占比更高達70%。

陳淑敏更笑著說，昇達科下周尾牙，同仁也做了一張總經理吳東義搭乘火箭的Kuso圖片，代表昇達科搭火箭飛上天空。

昇達科下周將舉行尾牙，昇達科同仁也做了一張照片，總經理吳東義搭乘火箭的Kuso圖片，代表昇達科搭火箭飛上天空。記者黃晶琳／攝影
昇達科下周將舉行尾牙，昇達科同仁也做了一張照片，總經理吳東義搭乘火箭的Kuso圖片，代表昇達科搭火箭飛上天空。記者黃晶琳／攝影

昇達科 營收

延伸閱讀

SpaceX擴大下單台鏈 低調訪台鎖定昇達科、華通

全民權證／昇達科 兩檔升空

昇達科、金寶…美中太空競賽升溫 謝金河點7檔低軌衛星概念股「今年很熱鬧」

火箭失速3連敗淪落附加賽 光靠杜蘭特很難救還是要修補

相關新聞

昇達科法說會／下一個千金股！董座陳淑敏：喜當千金小姐

通訊衛星元件大廠昇達科（3491）22日盤中最高來到997元，終場上漲44元，收986元，股價再創新高，更被譽為是台股下...

8吋晶圓代工報價回歸賣方市場 法人調高世界先進目標價54%

隨8吋晶圓代工價格主導權回歸賣方市場，世界先進（5347）傳出近期調漲報價，法人看好此一價格趨勢有助抵銷市場對新加坡廠設...

旅天下上櫃放煙火！股價盤中大漲15% 推長短程「6961」上櫃專案吸客

旅天下（6961）22日以每股55元掛牌上櫃，早盤股價一度來到63.5元，漲幅15.5%，蜜月行情甜蜜。隨著全球旅遊市場...

櫃買射五箭 力拚再成長

儘管2025年全球充斥不確定性，不過櫃買中心憑藉精進制度、簡化流程，並推出主動式、多資產及外幣加掛ETF新商品、調降黃金...

元太電子標籤出貨熱

元太（8069）業務中心副總經理洪集茂昨（21）日表示，元太在電子貨架標籤（ESL）每年以5億片的基本盤持續成長，全球零...

宜特去年EPS 4.81元

電子產品驗證服務商宜特（3289）昨（21）日公告，去年獲利年減逾二成，每股純益4.81元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。