高規格材料題材續燒 亞電亮燈鎖死漲停衝51.3元、本周累計漲逾3成
軟板材料廠亞電（4939）題材續旺，市場延續對「高規格、高毛利材料升級」的想像，買盤22日再度追價，亞電早盤股價亮燈鎖死漲停，報51.3元、上漲4.6元，本周以來已累計上漲約31%。
之所以資金敢一路追，關鍵在於市場近期聚焦亞電把產品線往高規格、高毛利應用升級。亞電營運重心轉向深耕高階應用，持續投入航太、半導體相關軟板材料的開發與改良升級，並擴大耕耘伺服器、儲能等領域；同時，公司也採取控管出貨、提前處理風險等作法，市場解讀有助營運走向更穩健的節奏。
進一步來看，亞電近年強化自製能力與高端材料布局，包含PI覆蓋膜、高頻材料、自製PI型EMI電磁遮罩膜、TPI高耐溫基板等，透過提高產品差異化、降低成本，法人認為自製材料滲透率提升，有望成為後續營運與獲利的重要推力。
