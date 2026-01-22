旅天下上櫃放煙火！股價盤中大漲15% 推長短程「6961」上櫃專案吸客

旅天下（6961）22日以每股55元掛牌上櫃，早盤股價一度來到63.5元，漲幅15.5%，蜜月行情甜蜜。隨著全球旅遊市場持續回溫，旅天下同步宣布推出一系列「上櫃回饋專屬優惠活動」，以實際折扣回饋消費者，邀請旅客分享企業成長成果。

根據國際旅遊趨勢顯示，長程線特色旅遊需求明顯升溫，以埃及為例，2025年接待旅客人數逼近1,900 萬人次，創下歷史新高，顯示全球旅遊動能持續強勁。旅天下看準市場熱度，特別規劃多項優惠主題，將線上線下同步販售。

本波優惠線上由最具話題性的「旅遊金額尾數6961 元」方案領軍登場，首推熱門長程行程「埃及旅遊 10 日」，團費價格每人優惠價下殺至46,961 元，讓消費者以親民價格就能深入探索金字塔、尼羅河等世界級經典景點。在短程線方面，旅天下也推出全新「搶購馬來西亞」優惠方案，主打「熱帶水果園、彩色行人天橋、航空主題園區、百年古厝美食」等多元體驗，結合自然景觀與人文特色，行程內容豐富且節奏輕鬆。此次行程更特別升等一晚入住五星級飯店，每人只要16,961元起。

另外，討論度居高不下的「小額加價大幅升級」方案，旅天下祭出打到骨折的超值組合「台灣虎航九州團體計畫旅遊票 5 日」，本身售價僅6,961 元，堪稱入手門檻最低的海外旅遊選擇之一。歡慶上櫃期間再加碼推出升級優惠，旅客只要加價69 元，即可獲得日本 5 日網卡一張（流量 1GB），讓旅程中上網、導航、聯繫零負擔，以小額加購享受實用升級。

而同樣主打高 CP 值回饋的還有「旅遊計畫票買一送一」方案，迎接春天賞櫻旺季，深受年輕族群與賞花族喜愛的「韓國首爾仁川來回旅遊計畫票 5 日」，直售價只要8,888 元；同時推出的超值行程還有「泰國曼谷芭達雅 6 日遊」，可以泰服體驗、長尾船暢遊湄南河等經典玩法，讓旅客一次玩遍曼谷與芭達雅精華，兩大熱門產品聯袂祭出買一送一優惠，誠意十足。

此外，深受國人喜愛的日本行程同步搭上「揪團多省6,961 元」優惠主題，重點推薦「九州同樂-長崎纜車．南阿蘇鐵道．水前寺．野生動物園．別府溫泉 5 日」特色行程，結合長崎纜車壯麗景致、南阿蘇鐵道田園風光、水前寺成趣園文化巡禮，以及野生動物園與別府溫泉的療癒體驗，是一條兼具自然、人文與休閒、適合全家出遊的經典路線。歡慶上櫃回饋期間，該行程直售價29,900 元推出第二人現折6,961 元的優惠方案，讓旅客以超值價格安排春季出遊時機。

除了線上優惠，旅天下也加碼推出線下通路專屬活動，強化實體門市互動體驗。即日起至旅天下官方 LINE 加入好友「輸入 6961」，即可享有每人贈送6,961 元折價券的加碼回饋。