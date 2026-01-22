AI 需求回溫帶出調價空間、德州二期擴產添想像 環球晶早盤漲逾6%

矽晶圓大廠環球晶（6488）21日董事長徐秀蘭釋出AI帶動、2026年營收拚「季季高」並醞釀調價等偏多訊號，市場買盤22日立刻用股價表態，早盤一度衝上537元，目前暫報527元、上漲32.5元，漲幅6.57%，成為半導體族群盤面焦點。

徐秀蘭直指，AI浪潮與先進製程需求回溫，將把環球晶營收拉回成長軌道，2026年有機會走出「季季高」；她並預告本季可能是循環谷底，營收估與去年第4季持平或微幅下滑，但自第2季起可望轉強、逐季走高。

更讓市場在意的是價格訊號。她點名AI、先進記憶體與DDR4相關矽晶圓產品，正是較有機會啟動價格合理化的區塊；其中12吋需求相對強勁，長約之外的額外需求現貨價格已出現變動並有上揚跡象，成為本波行情最直接的想像空間來源。相較之下，8吋與6吋以下稼動率仍偏低（分別低於80%與70%），意味復甦仍是「12吋先、成熟尺寸後」的分段格局。

她也補充，記憶體並非全面漲價，但除先進記憶體外，對DDR4價格回升抱持正面看法；先前低迷時DDR4現貨價被壓到很低，隨市況好轉，後續有機會進行更合理的價格調整，並帶動矽晶圓定價自2026年起趨於穩定、逐步改善。

在擴產進度上，外電先前亦提到環球晶正準備推進德州廠第二階段擴產規畫，市場解讀公司在美國據點布局持續往前走，若再搭配AI與先進製程需求延伸，將進一步強化供應鏈在地化與接單想像空間。