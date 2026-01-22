昕力資訊獲記憶體大咖進駐 股價暴漲至熔斷

昕力資訊 （7781） 22日發布重訊指出，董事會通過私募普通股 2.58 萬張，應募人為記憶體IC大廠群聯（8299） 執行長潘健成，消息一出，股價立刻飆漲至熔斷，暫停交易。根據公告顯示，昕力資訊本次私募每股價格 3.87 元，募資總金額 9,984 萬元，本次私募完成後，潘健成將躍居前十大股東，持股比例達 4.3%，此正式宣告昕力資結盟群聯。

昕力資訊董事長姚勝富表示，昕力資在 AI 全方位解決方案領域深耕多年，同時兼具AI 軟、硬體實力，本次合作將整合群聯獨有的 GPU 搭配 SSD 的記憶體擴增技術，推出「企業主權 AI」全方位解決方案，可協助企業以合理成本建立專屬自主 AI 系統，回應企業對資料主權與資安的實際需求。

同時公司表示，昕力資目前有 AI、資安、數位轉型、ESG 四大產品線，透過群聯獨家硬體，可將所有產品快速整合成為「AI 一體機」進行銷售，滿足客戶對 AI 硬體的剛性需求，且可縮短原有軟體的銷售週期，提升專案推進效率。